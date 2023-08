Ce sume uriașe a înghițit spitalul din Urziceni pentru extindere și dotări

Spitalul Municipal din Urziceni a apărut în atenția opiniei publice zilele trecute, după ce s-au petrecut două cazuri revoltătoare. O femeie a fost filmată în timp ce a născut pe trotuar, lângă intrarea spitalului, deoarece nu ar fi fost primită de personalul medical. Aceasta venise la 5 dimineața, dar i s-a spus că nu există un medic ginecolog care să fie de gardă.

Noul corp ambulatoriu va costa peste 5 milioane lei

Asistentele ar fi sunat la 112 pentru a fi preluată de o ambulanță care să o transporte la Spitalul din Slobozia, dar femeia, între timp, a născut. „Cum este posibil așa ceva !!! Femeia asta naște în fața spitalului Urziceni! În spital nu a fost primită pe motiv că nu au locuri și că a venit prea târziu. A fost dată afară din spital și a născut în fața spitalului pe trotuar!”, a postat bărbatul care a filmat evenimentul.

Luni dimineață, un bărbat de 32 de ani a fost găsit decedat în locuința sa, la puțin timp după ce a fost tratat la Spitalul Municipal Urziceni. “La 3:20 mi-a făcut soțul infarct, trimis aseară acasă de ei cu un algocalmin făcut în fund, la 32 de ani. Aseară l-au trimis acasă. Au zis că nu are nimic și acum soțul meu e la INML pe masă. „Au preferat să-l trimită acasă. Acasă unde a murit la mine în brațe. După ce l-am resuscitat eu… cu mâinile mele”, a declarat soția pacientului decedat pentru Euronews.

Autoritățile fac cercetări pentru ucidere din culpă și neglijență în serviciu. Ministrul Sănătății, Alexandru Rafila, , Daniela Elena Ianuș, dar acest lucru nu s-a întâmplat. Spitalul Municipal Urziceni se află în subordinea Primăriei Urziceni, care în ultima perioadă a investit sume importante în infrastructura acestuia.

Pe 23 noiembrie 2022, Primăria Urziceni a parafat un contract numit „Extindere și dotare ambulatoriu corp C din cadrul Spitalului Municipal Urziceni ”, conform datelor de pe platforma achizițiilor publice, e-licitatie.ro, consultate de FANATIK. Valoarea acestuia era de 5.278.11,3 lei, iar durata este de 12 luni.

Corpul de clădire va avea parter și două etaje

„Clădirea care face obiectul acestui proiect este Corp C3 – corp C, care se va extinde fără a se afecta structura existentă. Extinderea va avea suprafața construită de 392 mp, suprafața desfășurata de 1066 mp, regim de înălțime P+2E. Între corpul C și extindere se va prevedea rost seismic, structura extinderii va fi la o distanță de minim 50 cm față de structura existentă”, se arată în descrierea achiziției publice.

„Ambulatoriul de specialitate al spitalului oferă servicii medicale diagnostice, terapeutice, de consiliere, de prevenție și de recuperare, asigurând: controlul medical inițial după externare, pacienților cărora li se recomandă acest lucru în biletul de externare; consultații interdisciplinare pacienților internați la solicitarea medicilor din spital; consultații pacienților trimiși de către medicul de familie”, se menționează în caietul de sarcini.

„Actualmente, ambulatoriul integrat de specialitate nu este organizat unitar. Pe lângă cabinetele din corp C, et. 1, în suprafață de 200 metri pătrați mai sunt amplasate trei cabinete medicale, nefuncționale de altfel, în Policlinica Urziceni, et. 1, situată la aproximativ 400 metri distanță de spital”, se mai specifică în document.

Investițiile în spitalul din Urziceni se apropie de trei milioane euro

Pe 21 iulie 2023, contractul a fost modificat, conform datelor consultate de FANATIK, iar valoarea sa a crescut la 5.376.903,72 lei. Cu un an înainte, în iunie și iulie 2022, Primăria Urziceni a semnat mai multe contracte pentru o achiziție intitulată „Furnizare de echipamente și dotări în cadrul proiectului “Extindere și dotare ambulatoriu Corp C din cadrul Spitalului Municipal Urziceni”.

Astfel, s-au achiziționat (în valoare de 1.054.995 lei), mobilier medical (de 365.338 lei), aparate de radiologie și de tomografie (de 1.743.000 lei) și un ecograf în valoare de 767.500 lei. Echipamentele medicale au costat 3.930.833 lei, adică aproximativ 800.000 euro. Acestea au dotat cabinetele de medicină internă și cardiologie, de gastroenterologie, de neurologie, diabet și boli metabolice, de obstetrică-ginecologie, ORL, de ortopedie și traumatologie și de pediatrie.

Pe 25 martie 2021, Primăria Urziceni a parafat contractul numit „Servicii de proiectare, asistență tehnică și execuția lucrărilor necesare pentru implementarea proiectului ,,Extindere și dotare ambulatoriu corp C din cadrul Spitalului Municipal Urziceni”, valoarea acestuia fiind de 4.433.200 lei. Valoarea cumulată a tuturor achizițiilor efectuate pentru spital este de 13.740.936,72 lei, adică aproximativ 2.775.000 euro.