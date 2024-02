Ce surpriză i-a făcut Gheorghe Turda lui Florin Piersic la aniversarea acestuia: “Mulți nu cunosc acest lucru”

Florin Piersic și-a serbat marți, 27 ianuarie, ziua de naștere, și a avut alături o mulțime de oameni dragi sufletului său. Marele actor a împlinit 88 de ani și s-a bucurat de o mulțime de daruri. Ce surpriză i-a făcut Gheorghe Turda?

, iar printre invitații de la eveniment s-au numărat și actrița Bianca Brad, Medeea Marinescu și Ioana Bogdan, fostă realizatoare TV. De asemenea, artistul a fost însoțit de partenera lui de viață, Anna Torok, care nu a mai apărut de o bună perioadă în lumina reflectoarelor sau în spațiul monden.

Marele actor a fost serbat cu două torturi speciale. Unul a fost din partea unei cofetării renumite, iar altul i-a fost oferit de către cei care i-au organizat petrecerea. Pe unul dintre torturi a fost întipărit chipul lui Florin Piersic.

Când ospătarii au vrut să taie din desert, Gheorghe Turda le-a recomandat să nu facă asta oricum, ci ca în Ardeal, regiunea unde el s-a născut. Interpretul de folclor susține că, în Ardeal, tăiatul tortului este precum un ritual, ca la nuntă.

”Tortul se taie într-un fel anume la un sărbătorit. Nu se taie oricum, tortul. Este o tehnică anume. Și, la îndemnul meu, la ziua lui Florin Piersic, tortul a fost tăiat ca la mine în Ardeal, ca la nuntă. Dar mulți nu cunosc acest lucru. Așa că învățați de la Gheorghe Turda, cât mai sunt în viață, cum se taie un tort și la miri, și la nași, și la fini.”, a spus Gheorghe Turda pentru

și și-a adus aminte cum într-un an, la o petrecere de Revelion, de la TV, nu a lăsat-o pe Maria Constantin să cânte la 12 noaptea, din cauză că femeile poartă ghinion. În schimb, dacă la 12 noaptea cântă un bărbat, tot anul va fi unul îmbelșugat.

”La o filmare la Antenă, de Revelion, la 12 noaptea au pus-o pe Maria Constantin să cânte Mulți ani, trăiască!’ Nu se pune o femeie să cânte. Dacă o femeie cântă la 12 noaptea, la trecerea între ani, îți merge tot anul, prost. Nu prost, foarte prost. Iar eu am zis: ‘Stop’. Erau de față și Sofia Vicoveanca și Ștefania Rareș. Și mi-au dat dreptate. La cei care le ascultă și le văd, vor spune după aceea, că le merge prost. chiar și preoții au spus treaba asta. Anumite lucruri nu trebuie să fie făcute de femei. Un bărbat trebuie să cânte ‘mulți ani trăiască’, nu o femeie, ” a mai precizat solistul.

Ce amintiri are Gheorghe Turda împreună cu Florin Piersic

Gheorghe Turda și Florin Piersic sunt prieteni foarte buni și îi leagă multe momente frumoase. Celebrul cântăreț a rememorat clipa când a fost cu actorul în America, în 1990, iar totul era atât de frumos acolo și unic, deoarece încă puțini își permiteau în acea perioadă să traverseze Oceanul.

”Cele mai frumoase amintiri legate de Florin Piersic le am din America, în 1990. Am fost în turneu cu Aristide Buhoiu, Maria Ciobanu, Dumitru Fărcaș și Florin PIersic. Spectacolul s-a intitulat ‘Careul de ași’. Am fost la San Francisco, Los Angeles, Las Vegas, peste tot în orașele mari, cu mulți români. Nici nu visau anumiți artiști să bântuie pe vremea aceea în America. Cu timpul s-au stricat lucrurile și acolo”, a mai spus cântărețul.