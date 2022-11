Ce țeapă și-a luat un român care a angajat meseriași de pe Facebook: “O nenorocire, fraților. Aveți mare grijă”

Un român și-a luat țeapă după ce a angajat meseriași de pe Facebook. Bărbatul a povestit experiența neplăcută de care a avut parte recent.

Un român a angajat meseriași de pe Facebook, dar și-a luat țeapă

se dovedește a fi foarte dificilă pentru un român. Acesta a apelat la ajutorul unor meseriași pe care i-a găsit pe Facebook. Din păcate, românul a fost dezamăgit de felul în care au lucrat.

ADVERTISEMENT

, iar mulți dintre cei rămași nu au experiența necesară. Unii cer avans, dar serviciile nu sunt deloc așa cum ar spera cei care îi angajează.

Acesta a fost și cazul românului care a găsit o echipă de meseriași pe Facebook.

În primă fază, bărbatul a avut o părere bună despre meseriașii pe care i-a găsit. Aceștia au cerut un avans de 2.000 de lei.

ADVERTISEMENT

Ulterior, după ce au început să-și facă treaba, românul și-a dat seama că meseriașii nu sunt atât de profesioniști. Dacă nu ar fi stat cu ei, lucrurile ar fi mers mult mai rău.

Bărbatul i-a avertizat pe ceilalți utilizatori să fie foarte atenți la oamenii pe care îi aleg pentru a face lucrări prin casă. Acesta a mai precizat că cei mai mulți de pe Facebook nu sunt deloc pricepuți.

ADVERTISEMENT

“Acum două zile am postat că am nevoie de o echipa de tencuitori. Toate bune și frumoase, a venit o echipă din Câmpulung, vorbea de milimetri etc. Mamă, ce meseriași buni, în gândul meu.

Avans fără să bată un cui, 2.000 de lei. Și când s-au apucat, să vezi belea. Unul tencuia cu gletiera, altul cu șpaclul, altul se uita la betoniera goală și altul trăgea cu un dreptar la 60 cm.

ADVERTISEMENT

O nenorocire, fraților. Dacă nu eram cu ei pe schelă, și nu era pontat înainte, era belea mare.

Până seara, 20 mp tencuiți cu vai și amar, și ăia strâmbi. Tot ce am vrut să vă zic este să aveți mare grijă pe cine luați în echipa voastră sau la execuția casei dumneavoastră.

ADVERTISEMENT

Părerea mea, pe Facebook 90 la sută sunt vai și amar.”, a scris românul pe un grup de Facebook, notează .

Ce l-au sfătuit ceilalți utilizatori pe bărbat

În secțiunea de comentarii, mai mulți utilizatori l-au îndemnat pe românul care a scris postarea pe ce criterii să se bazeze atunci când alege meseriași.

O persoană l-a sfătuit să lucreze cu o firmă avizată și să nu mai caute meseriași pe rețelele de socializare. În plus, ar putea fi mai ieftin dacă apelează la o firmă.

“Eu mereu am spus treaba asta, lucrează cu o firmă avizată, verifică înainte pe Google bonitatea firmei, de când e înființată, cifra de afaceri, numărul de angajați, am avut surpriza să fie mai ieftin prin firmă, cu factură și garanție, decât cu neica nimeni!”, a explicat utilizatorul respectiv.

De asemenea, un alt utilizator a spus că multe persoane angajează oameni fără a se interesa de experiența lor anterioară. Este foarte important să ceară recomandări înainte de a angaja pe cineva.

“Voi beneficiarii nu cereți un portofoliu sau un număr la cineva care a lucrat, bă, e bine, e ok, oameni buni, fac, muncesc, voi, hai a venit, aruncă 3 vorbe și gata e meseriaș”, a mai scris cineva.

Un alt utilizator a spus că există mulți meseriași buni pe Facebook, dar că bărbatul respectiv ar fi trebuit să ceară recomandări înainte.

Cineva a mai scris că meseriașilor nu ar trebui să li se dea avansul înainte de a începe munca propriu-zisă. În plus, meseriașii cu adevărat buni nu sunt disponibili imediat.

“Cei care vin urgent înseamnă că nu au de lucru, că nu știu cu ce se mănâncă, un meseriaș bun și lucru de calitate se programează, adică are de lucru meseriașul bun și vă programează când își termină lucrarea și începe la dvs.”, a mai comentat cineva.