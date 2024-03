Ce trebuie să faci ca friptura la grătar să iasă foarte fragedă și gustoasă. Mihaela Bilic a dezvăluit secretul

Mihaela Bilic a dezvăluit secretul pentru ca friptura la grătar să iasă foarte fragedă și gustoasă. Nu este deloc greu, iar carnea va avea un gust inedit.

Mihaela Bilic, secretul pentru ca friptura la grătar să iasă foarte fragedă și gustoasă

Medicul nutriționist a dezvăluit, de-a lungul timpului, sfaturi prețioase pentru un stil de viață sănătos, dar și foarte simple, care vor ajuta preparatele să aibă un gust delicios.

De data aceasta, Mihaela Bilic a explicat pentru ca aceasta să iasă fragedă și delicioasă. Potrivit nutriționistului, totul stă în fezandare, adică procesul de frăgezire, și nu în condimente.

Pentru acest proces, se folosesc ingrediente care îi asigură cărnii un mediu acid, precum oțetul sau zeama de lămâie, însă Mihaela Bilic a recomandat iaurtul.

Acest aliment are mult calciu, dar și bacterii lactice, pentru a începe predigestia. În acest fel, carnea va fi mai fragedă și va avea un gust mai bun atunci când va fi gătită.

“Secretul nu stă în condimente, ci în fezandare. Fezandare înseamnă să o lăsăm măcar 12 ore în contact cu un mediu acid. Mulți folosesc zeamă de lămâie, oțet, vin.

Eu o să vă arăt un ingredient secret, iaurtul. Da, dragii mei, iaurtul are aciditate, are mult calciu și are și acele culturi bacteriene, bacteriile lactice care fac probabil un proces suplimentar.

Avem nevoie de această predigestie a proteinelor. Carnea are proteine, iar în momentul în care o punem într-un mediu acid începe predigestia. Automat, bucata de carne care a stat în contact cu mediul acid, va fi mai fragedă si gustoasă”, a explicat Mihaela Bilic pe .

Ce condimente mai pot fi adăugate

De asemenea, Mihaela Bilic a mai spus ce condimente adaugă în marinada pentru carne. Este vorba despre cajun, un amestec de boia și chilli, însă iaurtul este cel mai important. Bucățile de carne se lasă peste noapte în marinadă.

“Eu pun și un condiment care se numește cajun, care are un amestec de boia, chili, cred că are și un pic de chimen, însă elementul de bază este iaurtul.

În această marinadă pun bucățile de carne și o să le las peste noapte. Țineți cont, dacă nu ați știut până acum, iaurtul poate avea și acest rol magic: fezandează carnea și o face fragedă si gustoasă pentru grătar”, a explicat