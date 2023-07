Ce trebuie să faci cu frunzele de vie la început de august. Așa te vei bucura de struguri mulți la toamnă

Luna august este cea care încheie anotimpul de vară și una în care trebuie să acorzi atenție maximă agriculturii. Asta deoarece toamna se apropie și urmează să culegi din roadele muncii pe care ai depus-o. Știi că trebuie să îngrijești frunzele de vie la început de august?

De ce și cum trebuie să îngrijești vița de vie la început de august?

Pentru ca la toamnă să te bucuri de struguri mulți și pentru a face un vin bun, . Din timp se face acest lucru, iar de lene nici nu se poate pune problema, cu toate că este o perioadă în care ne dorim să ne relaxăm, să avem o vacanță de vis, fiind sezon estival.

Începutul lunii august este un timp ideal pentru a intra din nou în vie și pentru a-i tăia din frunze, chiar dacă sunt verzi. Poate părea bizar, dar tot ce trebuie să faci este să aplici o tăiere la cep scurt, cu 6-10 lăstari/metru pătrat. Astfel, te asiguri că nu se vor usca prea mult, din cauza căldurii mari.

” (…) Legat de taierea vitei de vie in verde, formele de conducere cu cap inaltat si brate se aplica o taiere la cep scurt cu 6-10 lastari pe metru patrat. In cazul unei taieri la cep lung, numarul lastarilor patrati va fi de 10-12.

La formele de conducere cu diferite cordoane sau la conducerea sub forma de umbrela (vas), se lasa 10-16 lastari pe metru patrat. Se recomanda insa pastrarea unui numar mai mare de lastari fata de cel indicat, pentru a avea o rezerva.

In conditiile de cultura medii sau in cazul soiurilor rare, metoda se aplica la formarea butucului. La butucii si plantele pe rod lastarii alesi se pastreaza, iar ceilalti se inlatura. In viile pe rod se inlatura surplusul de lastari, in primul rand lastarii sterili, iar in cazul unei incarcaturi de rod exagerate, o parte din coardele de rod”, potrivit

La ce ajută tăierea viței de vie verzi

Soarele este foarte arzător la finalul lunii iulie, începutul lunii august, de aceea se taie din frunzele verzi de vie într-un astfel de interval. Totodată, în acest mod poți controla foliajul viței de vie, care presupune o balanță între suprafața frunzelor și a producției de struguri.

De asemenea, butucii se vor bucura de o lumină care va reuși să pătrundă până la rădăcina lor și să-i facă mai rigizi. Butucii sunt cei care mențin întreaga viță de vie cât mai vie, fiindcă ei adună toți nutrienții necesari dezvoltării strugurilor.

Dacă nu știți ce să faceți cu frunzele verzi de vie, aflați că este un moment oportun pentru a le pune la borcan, încât Cum? Înfășurați mai multe frunze precum un rulou, legați-le cu o ață, apoi puneți-le într-un recipient. Peste adăugați sare grunjoasă, apă și țelină.