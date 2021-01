Ce veste pentru Dinamo: Diego Fabbrini și-a prelungit contractul! „Am semnat, rămân aici!” Exclusiv

Veste excelentă pentru suporterii lui Dinamo: Diegi Fabbrini a semnat un nou contract cu gruparea din „Ștefan cel Mare”, unde va rămâne până în 2023.

Diego Fabbrini are un memoriu depus la Comisia Națională pentru Soluționare a Litigiilor din cadrul FRF pentru a fi declarat jucător liber de contract. Italianul a recurs la acest gest după ce Cortacero l-a asigurat în mai multe rânduri că va fi plătit la zi, dar acest lucru nu s-a întâmplat!

Mijlocașul de 30 de ani a semnat luna aceasta un nou contract cu Dinamo, dar nu a mai mers să retragă memoriu de CNSL din lipsă de timp și pentru că oricum acest memoriu nu mai are valabilitate, odată ce a semnat cu echipa din „Ștefan cel Mare” un nou contract.

Diego Fabbrini, la Dinamo până în 2023: „Am semnat, aici rămân!”. Exclusiv

”Nu se mai pune problema să devin liber de contract. Am semnat un nou contract cu Dinamo. Aici rămân”, a declarat Diego Fabbrini pentru FANATIK.RO.

Agentul fotbalistului, Florin Manea, a avut și el o reacție referitoare la memoriul depus de Fabbrini la FRF, la Comisia Națională pentru Soluționare a Litigiilor.

„Nu mai are valabilitate, pentru că ne-am înțeles după ce s-a semnat memoriu. Așa că nu mai are ce să se judece. El mai are contract cu Dinamo încă trei ani de zile. Așa ne-am înțeles, a renunțat la niște bani și i-a mai dat un an de contract”, a explicat agentul jucătorului, Florin Manea, pentru FANATIK.

Diego Fabbrini și-a primit o parte dintre restanțele financiare

Diego Fabbrini este unul dintre cei mai apreciați jucători de la echipa din Ștefan cel Mare. El a fost dorit în această iarnă cu insistență de cei de la CFR Cluj, dar italianul a decis să rămână în București datorită faptului că s-a adaptat perfect în Capitală și are oricum o situație financiară care-i permite să stea câteva luni neplătit față de ceilalți colegi ai săi.

Deși Edi Iordănescu l-a vrut cu ardoare la CFR Cluj, mijlocașul nu a dorit să plece datorită faptului că soția și fetița sa s-au adaptat perfect în București, și-au făcut prieteni și sunt vecini de bloc cu Mattia Montini, fostul său coleg, care acum este la Astra Giurgiu.

Din informațiile noastre, Fabbrini a fost unul dintre jucătorii care și-au încasat salariu ieri din drepturile TV care au ajuns în conturile lui Dinamo marți, așa cum FANATIK.RO v-a informat în exclusivitate.

