Ce veste surprinzătoare au primit Prințul Harry și Meghan Markle. Casa Regală a luat decizia

Prințul Harry și Ducesa de Sussex s-au bucurat de curând de o veste legată de cei doi copii ai lor. Un purtător de cuvânt al cuplului a anunțat miercuri, 8 martie, ce s-a întâmplat cu Archie și Lilibet Diana. Totul s-a produs la scurt timp după ce prințul Harry a iscat un scandal în familia regală britanică, prin lansarea cărții autobiografice, ”Rezerva”.

Copiii prințului Harry și a lui Meghan Markle au primit titluri regale. Ce sunt acum Archie și Lilibet

Copiii lui Harry și a lui Meghan Markle au primit titluri regale, așa cum prevăd regulile de la Palatul Buckingham. Asta în pofida faptului că cei doi soți au renunțat în martie 2020 la îndatoririle monarhice în favoarea unei vieți normale, peste Ocean.

ADVERTISEMENT

Archie și Lilibet vor putea fi cunoscuți de acum încolo ca prinț și prințesă, iar părinții lor chiar au folosit denumirea în timp ce au anunțat tot miercuri, 8 martie 2023, că fetița lor a fost botezată la începutul acestei luni, de către arhiepiscopul de Los Angeles.

”Pot confirma că prințesa Lilibet Diana a fost botezată vineri, 3 martie, de arhiepiscopul de Los Angeles, reverendul John Taylor”, a transmis un purtător de cuvânt al fostului cuplu al familiei regale britanice. Tot acesta a mai informat că Palatul Buckingham va reactualiza informațiile despre toți membrii, ”în timp util”, având în vedere noile titulaturi, potrivit

ADVERTISEMENT

De ce au primit titluri regale Archie și Lilibet

Regulile regale prevăd ca nepoții monarhului, în prezent Regele Charles al III-lea, pot ajunge prinți sau prințese, ceea ce înseamnă că Archie și Lilibet erau eligibili pentru aceste ”funcții”, chiar dacă părinții lor nu mai fac parte dintre membrii de la Palatul Buckingham și s-au mutat în California.

De asemenea, titulaturile celor mici sunt în conformitate cu scrisorile de brevet ce aparțin lui George al V-lea, din 1917. Acesta a fost primul monarh britanic al Casei de Windsor și a stabilit că ”prinț” sau ”prințesă” pot deveni nepoții din linie masculină.

ADVERTISEMENT

Până în momentul de față au existat numeroase întrebări referitoare la rolurile copiilor lui Harry și Meghan, mai ales că aceștia au fost destul de reticenți în se pronunța asupra viitoarelor îndatoriri ale băiețulului și fetiței lor. De altfel, Lilibet Diana a fost botezată chiar la câteva zile după ce familia sa a fost rugată să abandoneze locuința britanică, Frogmore Cottage.

Titulare și botezul s-a produs și în contextul în care , în care a făcut dezvăluiri despre neînțelegerile cu familia sa, cât timp a fost la Palatul Buckingham.

ADVERTISEMENT

Harry a mărturisit, printre altele, cum fratele lui, William, de exemplu, nu a fost de acord cu relația cu Meghan Markle.

ADVERTISEMENT

”A pus apa jos, m-a insultat şi a venit spre mine. S-a întâmplat atât de repede. Foarte repede. M-a apucat de guler, rupându-mi lănţişorul şi a dat cu mine de pământ. Am căzut peste castronul de mâncare al câinelui, care s-a spart sub spatele meu, iar cioburile m-au tăiat. Am zăcut acolo o vreme, ameţit, apoi m-am ridicat şi i-am spus să iasă”, apare scris în cartea ”Rezervă”.