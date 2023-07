Ce vrea Robbie Williams să mănânce în România. Meniul e plin de surprize

Robbie Williams va ajunge în România la mijlocul lunii august 2023! Britanicul are programat un mega-spectacol în Piața Constituției. Cântărețul care a făcut parte în trecut din trupa Take That are niște pretenții culinare care nu sunt de ici, de colo!

Ce va mânca Robbie Williams în România. Artistul are concert pe 19 august la București

Un meniu select e pus la cale pentru Robbie Williams la , în cadrul Festivalului Summer in the City.

Evenimentul organizat de D&D East Entertainment și Marcel Avram e unul plin de surprize. Robbie Williams este cap de afiș al acestui festival despre care vorbește deja toată lumea.

Pe lângă Robbie, la festival vor cânta și Editors, Calum Scott și Abby Roberts. Și artistul american Jason Derulo, cunoscut mai ales în rândul tinerilor, va urca pe scena Summer in the City. Acesta va apărea în fața publicului pe data de 18 august.

Dintre artiștii enumerați, cele mai interesante cerințe, din punct de vedere gastronomic, sunt cele venite din partea lui Robbie Williams. Organizatorii nu au refuzat dorințele ! Noi vă spunem ce îi bucură papilele gustative!

Dincolo de mâncare, artistul a cerut instalarea de coșuri de reciclare în zonele cheie ale locației, fiind un ecologist convins. Din meniu vor face parte produse locale și organice, preparate vegetariene, fără gluten și paleo. Meniul nu este gândit doar pentru muzician. Acesta respectă și preferințele echipei artistului.

Fructele ocupă un loc special în meniu

Din meniu nu vor lipsi untul de arahide natural sau untul de migdale bio ori fructele proaspete (banane, fructe de pădure, mere și portocale). De asemenea, se vor servi 20 burrito-uri pentru micul dejun. Robbie Williams și colegii vor avea la dispoziție și gheață, sosuri iuți, sosuri pentru salată, ulei de măsline, oțet balsamic pentru salată.

O cerință specială, poate cea mai importantă este următoarea: echipa vrea cantiăți mari de de cafea fierbinte! Nu e de mirare, căci artiștii trebuie să se încarce cu energie pentru nebunia de show care se anunță!

Pentru masa de prânz, meniul arată diferit. Și anume, la prânz Robbie Williams și echipa vor dispune de mușchi de vită la poivre, somon la grătar cu felii de lămâie și ierburi, ciuperci și Brie en croute, cartofi cu rozmarin și usturoi, fasole verde sotată cu vinegretă de muștar-tarhon, supă de roșii prăjite, chiles cu salsa de roșii prăjite, orez cu coriandru sau supă de porumb prăjit.

Ce mănâncă echipa lui Robbie Williams: preparate vegane pentru colegi

Tot în meniul de prânz mai sunt trecute și merele caramelizate, foie gras prăjit, dar și o serie de produse vegane pentru vegetarienii din trupă. Din lista de produse vegetariene putem enumera: piure de rădăcină de țelină, sparanghel la grătar, unt de grepfruit, risotto cu trufe negre sau burgeri vegetali cu brânză vegană.

La capitolul desert, Robbie se va putea delecta cu plăcinte, înghețată, budincă de ciocolată. Pe masă se vor regăsi și fructe precum merele, pepenele verde (tăiat în felii mari), portocalele sau nectarinele. Biletele pentru concertul lui Robbie Williams pot fi achiziționate de pe summercity.ro și