”Ce vreți să arătați, că sunteți mondialiști!?”. Gigi Becali, o nouă tiradă la adresa lui Răzvan Burleanu: ”Nu eu am cerut întâlnirea cu el”

Patronul FCSB-ului nu este de acord ca partidele de fotbal masculin să fie arbitrate de femei și a avut o , care a condus întâlnirea FC Voluntari – CS Mioveni, din play-out-ul din SuperLiga.

Gigi Becali, noi contre în direcția lui Răzvan Burleanu

Finanțatorul vicecampioanei României și-a continuat tirada la adresa lui Răzvan Burleanu după ce Iulian Demetrescu a condus un meci din SuperLiga. Gigi Becali a susținut că nu a jignit-o pe aceasta, însă consideră că locul ei este în fotbalul feminin.

”Nu știu dacă mă mai văd cu Burleanu. Ei au zis că nu știu ce, că nu mai vor să ne vedem, că am jignit-o pe fata aia arbitru. Nu am jignit-o. Eu am spus și spun și acum, dacă lumea a luat-o aiurea și nu mai pot să înțeleagă niște păreri…

E la mintea cocoșului, pentru ce să dau eu…, bun arbitri femei, fotbal feminin, bun faceți cum vă place vouă, dar pentru ce să dai arbitru femeie la bărbați? Nu am văzut asta nici în Anglia, nicăieri nu am văzut. Păi atunci faceți mă fotbal mixt.

Și ce i-am spus eu? Bă, dacă îi dă cu mingea în țâțe? E mai mult o glumă. Acum stai să vezi că am jignit-o, nu am jignit-o cu nimic. Vezi-ți de treaba ta și du-te tu femeie la fotbal feminin, du-te tu bărbat la fotbal de bărbați și cu asta, basta. Sunteți nebuni la cap? Nu mai sunteți sănătoși la cap?

Ce vreți să arătați, că sunteți mondialiști!? Nu ai văzut unde a ajuns mondialismul? Pac lumea în cap pe stradă de la vaccin, acolo ajungem. Bărbatul să-și aleagă dacă e bărbat sau femeie, sunteți nebuni la cap, nu putem să lăsăm așa ceva. Asta am zis eu”, a declarat Becali.

Gigi Becali, deranjat că Vassaras câștigă 10.000 de euro pe lună și stă în Grecia

Omul de afaceri a precizat că nu el a cerut întâlnirea cu Răzvan Burleanu, ci directorul tehnic al FRF, Mihai Stoichiță, a dorit această întrevedere. Apoi, Becali a pus tunurile pe președintele CCA, Kyros Vassaras.

”Până la urmă vreți să vă spun ceva? , Stoichiță a cerut întâlnirea. Acum, că nu-l mai primesc pe Becali. Nu, Stoichiță mi-a zis că vrea să mă întâlnesc cu președintele. Poate să zică că nu mai vrea, dar nu că nu mă mai primește.

Dar ce am eu de discutat, că oricum dacă o facem trebuie să discutăm ceva de lumești. Noi nu suntem niciodată pe aceeași lungime de undă la fotbal din moment ce îmi pui femeie să arbitreze, din moment ce îi dai lui Vassaras 10.000 pe lună, din moment ce aduci un șef de arbitri din Grecia, că el stă în Grecia.

Atât de idioți suntem noi românii, noi nu avem minte nici cât o găină, încât avem unul grec care de acolo dirijează. Îți dai seama cât de deștept e grecul ăla? El nici nu vine în România și ia 10.000 pe lună. Noi suntem idioții pământului și globului. Și îi mai dăm și 10.000 pe lună ca să apese pe niște butoane la calculator ca să ne învețe pe noi pe cine delegăm.

Nu avem noi cine să delege? Avram ăla e mai deștept decât Vassaras de 1.000 de ori, dar l-au aruncat. Păi ce facem, mă, ce-i bun aruncăm și aducem după aia unul grec care ne conduce din Grecia.

Dacă suntem atât de înapoiați și de primitivi hai să aducem și Guvern grec, și președinte grec, și directori greci, dar să stea acolo la calculator să ne comande. Nu se poate așa ceva, să ai 10.000 că stai Grecia. Ce e asta, mă?”, a spus Gigi Becali.