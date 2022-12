Ce zodii au protecție divină de Crăciun. Zile de poveste pentru acești nativi

Pentru șase zodii, Crăciunul vine cu protecție din partea Divinității. Perioada sărbătorilor de iarnă aduce o serie de surprize, iar multe dintre cadouri le vor schimba viața în bine.

Moșul are grijă ca fiecare dintre noi să primească darurile mult așteptate. Mult vise devin realitate!

ADVERTISEMENT

Cele șase zodii protejate de Divinitate, de Crăciun

Așadar, cele șase zodii care vor avea parte de protecție de la Dumnezeu, cele care vor evita orice situație cu tentă negativă sunt Berbecii, Leii, Fecioarele, Balanțele, Săgetătorii și Vărsătorii.

Berbecii au musafiri în aproape fiecare zi. Vor depăna tot felul de amintiri. Unele dintre ele s-ar putea să le trezească sentimente amestecate. Regretele pot fi combinate cu furia sau dorința de răzbunare, însă tocmai aici intervine, în cazul lor, protecția divină.

ADVERTISEMENT

Astrele le vor da mintea de pe urmă nativilor de foc astfel încât să evite să provoace o mare tensiune fix de sărbători. Zilele de 24 și 25 decembrie sunt excepționale pentru a petrece timp cu familia sau persoana iubită.

Leii trag linie și își dau seama că în cele 12 luni care s-au scurs au avut parte de multe realizări. Dau dovadă de mai multă maturitate și încep să vadă viața în termeni mai optimiști.

ADVERTISEMENT

Ziua de 26 decembrie poate avea o semnificație aparte în special pentru bărbații născuți sub semnul guvernat de Soare. Dacă își propun să facă pasul cel mare pe plan amoros, Cupidon e de partea lor. Iubita ar putea să spune marele „Da!”.

Vărsătorii se bucură precum niște copii

părintești. Petrec moment frumoase cu oameni pe care, din motive obiective, nu i-au văzut de câteva luni.

ADVERTISEMENT

Pauza de la stresul de la muncă și schimbul de idei cu cei dragi sufletului lor îi vor ajuta pe nativii de pământ să se relaxeze, să își încarce bateriile complet.

ADVERTISEMENT

Balanțele au niște sărbători luminate, în care Moș Crăciun le aduce, dincolo de cadouri, smerenie, bunătate și putere, calități de care mulți nativi de aer au cam uitat în ultimul an!

Săgetătorii sunt în al nouălea cer! Am putea spune că Divinitatea le-a pregătit cele mai frumoase sărbători de iarnă dintotdeauna. Nativii de foc învață să vadă partea plină a paharului, iar de la an la an demonstrează că sunt capabili să realizeze lucruri mărețe fără să deranjeze pe nimeni, doar prin puterea propriului lor exemplu.

și vor să trăiască sărbătorile cu minte de copil! Acești nativi se simt bine mai ales în preajma copiilor. Dacă prunci, nepoți sau frați mai mici, nativii de aer îi vor surprinde cu o grămadă de cadouri.