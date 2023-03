Cea mai controversată fază de arbitraj din FCSB – Universitatea Craiova, analizată la Fanatik SuperLiga: „Este un sfert de penalty” / „Nu are nicio treabă cu mingea”

Play-off-ul actualei edițiii a SuperLigii a debutat incendiar, cu derby-ul FCSB – Universitatea Craiova. așa cum se așteaptă de la un meci care poate avea implicații în lupta la titlu. iar discuțiile în contradictoriu nu au întârziat să apară.

Specialiștii Fanatik, după FCSB – Universitatea Craiova: „Un alt arbitru dădea penalty la duelul Edjouma – Andrei Ivan!”

Evident, pe lângă greșelile tehnico-tactice comise de cele două echipe sau au fost analizate și fazele litigioase de arbitraj. Pentru că

Pe lângă cele două goluri anulate, câte unul de fiecare parte, cea mai discutată fază a fost cea petrecută în minutul 59 al meciului, la scorul de 0-1. Atunci, în plină dominare a gazdelor, Edjouma a primit o pasă de la Florinel Coman, a preluat pe piept, a pătruns în careu și a căzut în duelul cu Andrei Ivan.

Jucătorii „roș-albaștri” au cerut penalty, însă Florin Andrei a oprit jocul și i-a acordat jucătorului francez un cartonaș galben pentru simulare. Pe reluări, se vede cum Andrei Ivan intervine umăr la umăr cu o forță disproporționată și îl scoate de pe traiectorie pe Edjouma, Chiar dacă nu e o fază de penalty 100%, în niciun caz nu trebuia acordat avertisment pentru simulare.

În direct la a fost analizată și această fază litigioasă. Iar părerile au fost împărțite. Unul dintre ce care a considerat că se putea acorda penalty a fost Vivi Răchită, însă el și-a îndreptat „tunurile” mai degrabă spre Andrei Ivan și nu spre centralul partidei.

„Știi când mi-am dat seama că nu câștigă Craiova? De la începutul meciului, când l-am văzut vopsit blond pe Andrei Ivan. Spuneți-mi voi un căpitan de echipă din fotbalul mare care s-a vopsit în cap si care dă tonul la… Vrei să-ți spun ceva? Din imprudența lui acolo în careu cu Edjouma, un alt arbitru putea să dea penalty”, a început Vivi Răchită analiza fazei.

În discuție a intervenit și jurnalistul Alin Buzărin, părerea lui fiind că se încearcă mutarea atenției de la adevăratele probleme ale FCSB-ului: „Un sfert de penalty este… Eu mă uit pe rețelele de socializare, nu oficiali ai clubului, la oameni simpli, inclusiv suporteri sau admiratori ai antrenorului de la Palat, care mută mortul pe Academiei. Adică prostiile astea în cascadă făcute la FCSB, schimbările alea, nu mai sunt luate în calcul, ideea e acum sfertul ăla de penalty… Poți să-l dai, poți să nu-l dai.”

Adi Ilie, verdict după FCSB – Universitatea Craiova: „Penalty clar!”

Cel mai categoric în privința loviturii de pedeapsă pe care ar fi trebuit să o primească FCSB a fost fostul mare internațional Adrian Ilie. Acesta a spus la FANATIK SUPERLIGA că e penalty 100%, deoarece Andrei Ivan nu are nicio intenție să joace mingea în duelul cu Edjouma.

„Eu am fost atacant. Andrei Ivan nu are nicio treabă cu mingea la duelul cu Edjouma. Nicio treabă cu mingea! Din punctul meu de vedere, este penalty clar, pentru că nu are treabă cu mingea, el atacă jucătorul. În momentul repsectiv, el atacă un umăr la umăr, care e un umăr în spate, și-l dezechilibrează”, este verdictul lui Adi Ilie.

„Se vede din spate când se filmează că Ivan nu se uită la minge, se uită la adversar. Intră direct în el. Să zici că e 50-50…”, a încheitat Vivi Răchită discuția pe această fază controversată.

