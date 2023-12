„Cea mai dulce victorie”. Laszlo Dioszegi, declarații exuberante după Sepsi – CFR 2-1. Ce spune de golul victoriei

Sepsi a reușit să obțină o victorie importantă în duelul cu CFR Cluj, într-un meci terminat cu scorul de 2-1 în etapa a 20-a din Superliga. Meciul a fost extrem de disputat, cu un rezultat schimbător, în care clujenii au deschis scorul.

Laszlo Dioszegi, un conducător fericit după Sepsi – CFR Cluj 2-1

“Eu sunt mereu fericit când batem echipele mari, indiferent cum se numește echipa respectivă. Cu CFR am avut de demonstrat multe și a trebuit să spargem gheața. Am făcut un pas mic spre obiectivul nostru.

Vă dați seama că nu am bătut orice echipă. În plus, am fost conduși cu 1-0 în prima reprziă. Cea mai dulce victorie nu doar din ultimele săptămâni, cea mai dulce victorie din acest an, vorbesc de campionat, nu de Supercupă sau de meciurile de Europa.

Mai ales că am bătut CFR, nu orice echipă, plus că am fost conduși la pauză. Mi-a plăcut atitudinea, dăruirea, cred că jucătorii au fugit peste 12 kilometri pe jucător. Dacă au făcut 11 și ceva meciul trecut, acum au urcat”, a declarat Laszlo Dioszegi la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI.

Sepsi a ajuns la 3 victorii consecutive

Intrat imediat după pauză, Kallaku a restabilit egalitatea pentru Sepsi în minutul 70. Atunci când nimeni nu se mai aștepta, Sepsi a dat lovitura. Formația din Sfântu Gheorghe a ajuns la 3 victorii consecutive și a urcat pe locul 5 în clasament.

“Prima dată nu știam ce se analizează. După ce am văzut liniile trase la o oră după meci, trebuie să recunoaștem că a fost offside. Noi așa am fost la Iași, tot așa am luat un gol perfect valabil, iar în Giulești ne-au luat un gol valabil, acum s-a întors roata.

Eu nu sunt un om ranchinos. M-am bucurat cel mai tare că am bătut CFR-ul, noi nu am fost niciodată satelitul vreunei echipe. Cât timp eu administrez firma, poate să vină și Carpați Covasna că nu o să fim satelitul vreunei echipei, sau invers.

Într-adevăr, CFR ne-a cam ars pe unde ne-a prins. Dar jucătorii s-au dăruit 100% și merită felicitări. Atât staff-ul, cât și jucătorii. Când jucăm cu primele 3 de pe podium avem prime. Au avut primă 1.800 de jucător”, a completat Laszlo Dioszegi.

