Cea mai mare sumă plătită de Codin Maticiuc pentru o masă la club. Câți bani a scos din buzunar: ”De două ori la rând”

Cea mai mare sumă plătită de vedeta de 43 de ani pentru o masă la club. Câți a scos din buzunar. Omul de afaceri nu s-a ferit să recunoască că a plătit respectivii bani de două ori la rând. Nu s-a întâmplat în România.

Codin Maticiuc a dezvăluit în cadrul unui podcast care a fost cea mai mare notă achitată într-un de noapte. Suma nu este deloc mică pentru producătorul filmelor Miami Bici 1 și 2, care până la 33 de ani a trăit la intensitate maximă fiecare clipă.

Până la această vârstă vedeta a stat mai mult pe banii părinților care nu au fost dintotdeauna bogați. Maturizarea „craiului de Dorobanți” a venit destul de târziu, când a cunoscut-o pe Ana, femeia care i-a dăruit două fete: Smaranda și Ilinca.

„Cea mai mare notă de plată pe care am avut-o și am plătit-o, de două ori la rând, a fost la Saint-Tropez, la Nikki Beach și încă o dată la Cannes, cu altă brigadă, brigada de la Monaco, am plătit de două ori câte 2.000 de euro.

A fost nota prima dată 10.000, eram 5 oameni. Mi s-a părut mult pentru cei care ne aud o să spună că e îngrozitor de mult și chiar este. La Cannes era David Guetta, punea muzică.

Erau banii părinților mei, normal că mereu ziceau ceva”, a povestit Codin Maticiuc în , moderat de Cătălin Măruță, pe Youtube. Producătorul a mărturisit că a început să lucreze încă din liceu.

Codin Maticiuc, detalii despre primul loc de muncă

Codin Maticiuc a oferit mai multe detalii și despre primul locul de muncă, care a fost la compania tatălui său. A început să lucreze din timpul liceului, subliniind că a luat-o de jos. La acea vârstă lucra în port pentru că firma părinților trimitea marfa pe vas.

Ura acel serviciu, unde susține că uneori adormea pentru că nu era foarte atent și pentru că nu îi plăcea ce face. La 33 ani a luat cursuri de actorie și a apărut în filmul românesc Două lozuri, care a fost lansat în anul 2016.

De atunci a continuat să meargă pe acest drum și a fost distribuit în mai multe pelicule și seriale de televiziune. Printre cele mai cunoscute se numără Miami Bici 1 și 2, dar și Clanul, care se difuzează la Pro TV.

În plan personal, Codin Maticiuc este căsătorit civil cu o femeie pe nume Ana, care i-a dăruit două fete. Partenera de viață a producătorului român mai are un băiat, Dan Mario, din mariajul anterior, în vârstă de 13 ani.