Cealaltă față a lui Ionuț Popa, fost concurent la Survivor România! Cum a fost surprins cu fiul său. Foto exclusiv

Ionuț Popa e cunoscut pentru abilitățile de supraviețuitor, antrenorul de fitness hunedorean fiind pe punctul de a câștiga cel mai dur show tv difuzat vreodată la noi, Survivor România 2022!

Ionuț Popa de la Survivor, tată model! Imagini exclusive

în cel de-al treilea sezon a îndurat foamea și frigul, la fel ca toți ceilalți participanți, devenind dintr-o persoană anonimă una admirată de fanii show-ului!

ADVERTISEMENT

Popa și-a câștigat celebritatea prin performanțele sportive din reality-show-ul de la PRO TV. În acest concurs, a lăsat să se vadă puțin și din latura sa umană, în special la jocurile de comunicare cu familia.

Antrenorul personal are un fiu pe nume David, despre care a vorbit în cadrul concursului de la PRO, un băiat de care are grijă ca de ochii din cap! Omul din spatele tânărului devenit faimos e mai puțin cunoscut de publicul larg, așa că FANATIK ți-l prezintă pe Ionuț Popa într-o ipostază nouă!

ADVERTISEMENT

Fiul fostului concurent de la Survivor România, ajutor de nădejde la cumpărături

a fost surprins de curând într-un supermarket din Capitală, la cumpărături. Acesta a fost însoțit de feciorul său, cel de care a stat despărțit luni bune în perioada în care concura în Republica Dominicană. FANATIK vă oferă imaginile în exclusivitate cu cei doi!

Atunci când nu se află la antrenamente ori nu e prezent la evenimente sau acordând interviuri la televizor, Ionuț Popa are un singur rol. Poate cel mai important rol al vieții sale: acela de tată!

ADVERTISEMENT

Bărbatul frecventează des un cunoscut supermarket din sectorul 3 al Capitalei. De cele mai multe ori, e însoțit de fiul său. Imaginile confirmă faptul că Ionuț este un tată grijuliu, dar și faptul că i-a oferit fiului său o educație bună! Spunem asta pentru că, deși a încercat să îl menajeze la cărat produse prin magazin, Popa ocupându-se de cumpărături, fiul său l-a ajutat atunci când a trebuit să scaneze lucrurile achiziționate. Micuțul i-a ușurat ”munca” tatălui.

Astăzi, Ionuț își permite să îi ofere fiului său lucruri pentru care în urmă cu câțiva ani nu avea suficienți bani. Conform propriilor sale declarații făcute la un moment dat la Survivor, au fost perioade în viața sa când a suferit pentru că nu îi putea cumpăra fiului său o înghețată. De altfel, motivul principal pentru care s-a înscris în emisiune a fost băiatul său.

ADVERTISEMENT

Ionuț Popa a luptat pentru băiețelul său: „Văzuse o gheretă de înghețată. Din nefericire, situația mea financiară era foarte proastă”

„Îmi doresc foarte mult să câștig Survivor România. Am luptat foarte mult până aici. Anul trecut, pe 1 septembrie, am avut un accident de motor. Am scăpat bine. Am avut doar umărul dislocat și niște arsuri pe picior.

ADVERTISEMENT

După ce mi-am revenit și am putut să ies afară, l-am luat pe băiețelul meu David. Am mers într-un parc din București. La un moment dat, văzuse o gheretă de înghețată. A vrut să îi cumpăr o înghețată.

Din nefericire, la acel moment, situația mea financiară era foarte proastă. Mi-am promis de atunci că o să încerc să fac tot posibilul ca să îi fie bine.

Îmi doresc să câștig acei 100.000 de euro pentru că asta m-ar ajuta pe mine și pe băiețelul meu. I-aș putea oferi o educație și un viitor mai bun”, spunea Ionuț Popa la Survivor, când a fost întrebat de ce vrea să câștige marele premiu.

David este rodul iubirii dintre Ionuț Popa și iubita sa, Patricia Gabriela, o tânără la fel de pasionată de sport, dar care nu e dornică să devină cunoscută, preferând mai degrabă să rămână undeva în umbră.