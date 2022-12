Ionuț Popa de la Survivor i-a dat cu „flit” Antenei 1. A refuzat să fie ispită la Insula Iubirii

Reîntors din Dominicană, Ionuț Popa a reușit să atragă atenția și altor trusturi TV. Bine făcut, cu un fizic de invidiat și o carismă aparte, fostul concurent din echipa Războinicilor le-a cam făcut cu ochiul producătorilor de la Antena 1, care au decis că e cazul să-i facă o ofertă de zile mari. Războinicul a refuzat categoric, iar FANATIK are toate detaliile.

Ionuț Popa de la Survivor a refuzat rolul de ispită la Antena 1

Contactat de reporterii FANATIK, faptul că a primit oferta de a fi ispită în sezonul 7 la Insula Iubirii. Fostul războinic ne-a dezvăluit care sunt motivele ce l-au împins să-i dea cu „flit” Antenei 1. Principalul: fiul său, David, despre care Ionuț ne-a povestit că nu ar fi vrut să-l vadă într-o asemenea ipostază. Iar cel de-al doilea e mama copilului său, căreia îi poartă un respect deosebit chiar și după separarea de aceasta.

ADVERTISEMENT

„E adevărat, am primit propunere de la Antena 1 să fiu ispită în sezonul 7 la Insula Iubirii, dar am refuzat-o din mai multe motive. Ei m-au sunat să mă duc, dar am un băiețel și deși nu mai formez un cuplu cu mămica lui, nu aș vrea să mă vadă cu o altă femeie în pat. Mergeam doar dacă mă lăsau să fiu eu, nu să trebuiască sa fac ceva anume. Pot să ispitesc și prin felul meu de a fi, dacă sunt atrăgător pentru cineva, nu trebuie să urmez niște reguli.

Să fii natural e cel mai bine, indiferent de context. Nu trebuie să mă bag cu cineva în pat sau să fac alte lucruri. Deci, da, motivul principal pentru care am refuzat această propunere este pentru că nu vreau să mă vadă băiețelul meu într-un asemenea context. Este, totuși, un reality-show, iar eu am învățat multe despre reality-show-uri, din experiența de la Survivor.

ADVERTISEMENT

Cu mama lui David mă înțeleg foarte bine, am rămas părinții lui David și atât. Nu mai avem o altă relație în prezent. Pe plan sentimental sunt bine, sunt cu cineva acum, dar totul e la început. Nu știu ce va fi pe viitor”, a spus Ionuț Popa, în exclusivitate pentru FANATIK.

Ionuț Popa: „În copilăria mea au fost momente când nu aveam ce mânca”

Deși experiența din Dominicană a fost una dură chiar și pentru Ionuț, care este foarte bun în nișa sporturilor, fostul războinic ne-a declarat că ar repeta cu drag tot ce a trăit pe parcursul concursului.

ADVERTISEMENT

Sincer și asumat, Ionuț Popa a povestit pentru FANATIK totul despre momentele în care a simțit că îi este cel mai greu, dar și ce făcea atunci când îi era foame, iar colegii discutau despre diverse feluri de mâncare. Modest, războinicul a mărturisit că nu are un fel de mâncare preferat, căci în copilărie a îndurat vremuri grele, care l-au făcut bărbatul puternic de astăzi.

„Îmi e dor maxim de Survivor. Abia aștept să înceapă, să văd echipele, să văd cum se vor descurca războinicii și ce adversari vor avea. Jungla te schimbă, nu poți învăța din experiența altora, trebuie să înveți din propria ta experiență. Faptul că nu aveam mâncare a fost cel mai greu lucru la Survivor. Am avut două momente de scurtă durată când am zis că plec, dar asta din motive pe care nu le pot dezvălui. Dar așa cum au venit, au și dispărut aceste momente. Eu sunt genul de om care nu renunță. Nu am un fel preferat de mâncare, așa că nu pot să spun că mi-a lipsit ceva în mod deosebit.

ADVERTISEMENT

În copilăria mea au fost momente când nu aveam ce mânca, probabil de-asta nu am un fel anume preferat. Mănânc orice! Colegii mei vorbeau foarte mult de mâncare, iar eu plecam pe plajă, ca să nu sufăr. Sucuri nu beau, beau doar apă, așa că nici de sucuri nu am dus lipsa și nu mi-a fost dor. Acolo nu te gândești niciodată la țigări, alcool, sex sau altele, te gândești doar la mâncare. De fumat, nu fumez, așa că nu a trebuit să-mi fac probleme de țigări în Dominicană”, a mai spus Ionuț Popa.

ADVERTISEMENT

„La Survivor nu poți să-ți faci prieteni”

Pentru FANATIK, Ionuț Popa a mai vorbit și despre consecințele pe care le-a resimțit, după participarea la concursul din Dominicană. Acesta a punctat faptul că a slăbit câteva kilograme, iar în privința echipei sale a dat tot ce avea mai bun pentru a o ajuta.

Din păcate, Ionuț Popa a declarat că nu există prietenie la Survivor și că foștii concurenți nu păstrează legătura unii cu alții. Printre alte aspecte, antrenorul personal a povestit că s-a schimbat mult în urma participării la Survior și că își dorește enorm să fie chemat, în 2024, la All Stars Survivor.

De asemenea, Ionuț Popa ne-a împărtășit câteva lucruri și despre viața profesională și activitățile pe care le are, în prezent.

„Am slăbit vreo 6 kilograme după experiența de la Survivor. Am avut probleme la umăr și încă mai trag de el, dar nu din cauza emisiunii. Mi-am pierdut forța, rezistența, am pierdut tot ce aveam înainte, dar acum mi-am revenit și sunt mai puternic.

Ionuț Popa e nerăbdător să ajungă la Survivor All-Stars

Sper să fiu chemat la All Stars, care va fi în 2024. Deci, da, mai Am învățat multe acolo. Nu am greșit cu nimic față de nimeni, am făcut tot ce am putut să-mi ajut echipa și am făcut-o cel mai bine. Acum e totul bine, sunt pregătit pentru noi provocări.

Acum sunt personal trainer la Sweat Concept, lângă Promenada. Vreau să intru în Cartea Recordurilor la categoria cele mai multe burpees-uri, dar trebuie să mă apuc de antrenamente. În rest, mai particip la competiții de alergare, alergare cu obstacole.

După Survivor, viața mea s-a schimbat mult. Mă opresc oamenii să facem poze, mă recunosc pe stradă. E frumos, dar eu tot același om sunt. Înainte de toate, sunt om, iar pentru mine, asta contează cel mai mult. De păstrat legătura cu foștii coechipieri și adversari, nu prea pastrez. Noi nu prea am vorbit între noi, nu știu de ce. Am fost acum la gala RFX și le-am propus să intru cu Nede sau TJ, dar nu au zis nimic. La Survivor nu poți să-ți faci prieteni. Pentru mine, prietenia arată altfel… În ceea ce privește antipatiile, Relu a fost foarte antipatic, însă nu am nimic personal cu el”, a conchis Ionuț Popa, în exclusivitate pentru FANATIK.