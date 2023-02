Ceartă în direct la tv între Adrian Mititelu și Vali Moraru: „Habar n-aveți de regulamente și vorbiți” / „E ultima dată când interveniți la mine în emisiune”

Patronul oltenilor consideră că întreruperea meciului de către arbitrul Andrei Chivulete nu a fost regulamentară, pentru că nu a chemat căpitanii celor două echipe la marginea terenului și spune că regulamentul nu precizează nicăieri că meciul trebuie suspendat din cauza scandărilor xenofobe.

Ceartă în direct la TV între Adrian Mititelu și Vali Moraru

și Vali Moraru, moderatorul emisiunii „ ”, s-au certat în direct la TV, după ce patronul lui FC U Craiova a intervenit pentru a explica motivul pentru care este sigur că partida cu Sepsi va fi rejucată:

„Regulamentul ăsta din România, în care funcționăm spune clar că arbitrul poate întrerupe meciul doar dacă sunt scandări rasiste și în plus, trebuiau chemați căpitanii celor două echipe pentru a fi întrebați dacă pot să continue meciul. E una rasismul, alta e xenofobia.

Nu vă mint cu nimic, să știți că nici eu nu știam informația asta de la început, și am informații federale, așa că noi vom rejuca acest meci. Deci nu există regulament în Europa prin care să întrerupi un meci din cauza scandărilor xenofobe. La UEFA nu există nici măcar la scandări rasiste.

Suporterii de la Lyon aruncă în cap cu o sticlă lui Dimitri Payet și au fost și scandări rasiste, iar cei din Franța au decis rejucarea meciului fără suporteri în tribune. Suntem noi de râsul lumii. Probabil arbitrul Chivulete a fost indus în eroare pentru că a fost probabil prost informat”.

„E ultima dată când interveniți la mine în emisiune!”

și i-a adresat o întrebare lui Vali Moraru, care l-a enervat pe acesta, în care îl suspecta că se bucură pentru că Sepsi a câștigat meciul la „masa verde”: „Dar văd că dumneavoastră vă cam bucurați că a câștigat Sepsi cu 3-0?

Vali Moraru – Da, mă suspectați demult de treaba asta!

Adrian Mititelu – Nu, dar chiar vă întreb, că vreau să știu.

Vali Moraru – Eu vreau doar să se aplice regulamentul.

Adrian Mititelu – Păi regulamentul asta spune, doar în cazul scandărilor rasiste. Chiar vreți să câștige o echipă meciul doar pentru că s-a scandat „Afară, afară cu ungurii din țară”?

Vali Moraru – Să zicem că sunt rău intenționat. Eu nu mă pricep, domnul Mititelu, dar vine o comisie și spune că se dă 3-0.

Adrian Mititelu – Da, până la recurs. Dacă prin regulament spune că doar pentru scandări rasiste. Nu e o decizie definitivă.

Vali Moraru – După logica dumneavoastră, pică scandările la adresa țiganilor la meciurile Rapidului? Pică atunci pe logica dumneavoastră

Adrian Mititelu – Trebuie să fie un motiv bine întemeiat ca să se întrerupă meciul, trebuie să nu poată jucătorul să se concentreze.

Vali Moraru – Nu cred că asta e logica, domnule Mititelu!

Adrian Mititelu – Ba asta e logica. Dumneavoastră faceți afirmații fără să știți regulamentul, ceea ce mi se pare sfidător.

Vali Moraru – Așa și ce afirmații am făcut?

Adrian Mititelu – Că nu e bun regulamentul? Dar regulamentul spune clar ceva.

Vali Moraru – Așa… și comisia asta de ce a dat 3-0 pentru Sepsi? E în cârdășie cu mine comisia?

Adrian Mititelu – N-am spus asta. Domnule, Moraru, credeți-mă că am băgat zeci de milioane în fotbal, am pierdut mult de tot și am dat numai peste abuzuri. Dumneavoastră faceți pe filosoful la televizor, dar sunteți în mare eroare și comiteți niște păcate mari.

Vali Moraru – Bun, care e eroarea mea? Că spun să se respecte regulamentul?

Adrian Mititelu – Că spuneți să se respecte regulamentul, dar nu știți de el. E sfidător! Nu mai vorbiți aiurea în tramvai, habar n-aveți de regulamente și vorbiți despre ele.

Vali Moraru – Domnule, Mititelu, vă promit că e ultima oară când mai interveniți la emisiunea mea! Noapte bună! Era momentul…