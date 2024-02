Cei mai longevivi primari din România au strâns averi fabuloase în cei peste 30 de ani de când sunt la putere. Cine sunt aceștia

În România sunt programate patru tipuri de alegeri în 2024, dar calendarul acestora nu a fost încă definit. Se pare că liderii PSD și PNL au convenit ca pe 9 iunie să aibă loc europarlamentarele și alegerile locale, iar în decembrie să fie comasate alegerile parlamentare cu primul tur al alegerilor prezidențiale.

Ioan Iancu Popa are patru terenuri și două case

Veteranii alegerilor locale sunt trei primari care se află în funcții de peste trei decenii, Ioan Iancu Popa, Emil Cătănoiu și Gheorghiță Boțârcă. Pe 1 februarie, Ioan Iancu Popa, primarul liberal al comunei Sântimbru, din județul Alba, a fost sărbătorit pentru împlinirea a 34 de ani de când a fost ales pentu prima dată ca edil. De atunci, .

ADVERTISEMENT

Popa, care are 67 de ani, va candida și în 2024 pentru un nou mandat de patru ani în fruntea localității. Conform ultimei declarații de avere, din 19 iunie 2023, consultată de FANATIK, primarul din Sântimbru deține un portofoliu imobiliar impresionant. Astfel, el are trei terenuri agricole (de 0,42 hectare, moștenit în 1991, de 0,64 hectare, moștenit în 2011, și de 0,58 hectare, primit prin donație în 2015).

De asemenea, primarul mai are un teren intravilan de 0,22 hectare moștenit în 1991. Ioan Iancu Popa mai deține două case de locuit, una de 104 metri pătrați, moștenită în 1985, și o alta de 40 metri pătrați, dobândită în 1991 printr-un contract de rentă viageră. Toate aceste bunuri imobile se află în localitatea Sântimbru, pe care o conduce neîntrerupt din februarie 1990. Primarul nu are mașini sau bijuterii.

ADVERTISEMENT

În schimb, a strâns 8.199 lei într-un fond de pensii private și are trei conturi la bănci în care se află 104.646,31 lei, 6.083 lei și 81.140,10 lei. Popa nu are datorii la bănci sau la persoane fizice. Venitul anual de primar este de 78.264 lei, adică 6.522 lei pe lună. Veniturile primarului din Sântimbru sunt completate de pensia anuală de 46.140 lei (3.845 lei pe lună), de o subvenție agricolă de 1.420,22 lei încasată de la APIA și de 10.000 lei produși din culturi agricole. Și soția lui Ioan Iancu Popa este angajată în cadrul primăriei din localitate, încasând un venit anual de 32.604 lei, adică 2.717 lei pe lună.

Emil Cătănoiu deține cinci terenuri, două case și un apartament

Un alt primar de cursă lungă este PSD-istul Emil Cătănoiu, care se află în fruntea localității gorjene Căpreni din ianuarie 1990. De fapt, el a fost viceprimar al comunei din anul 1987. Din declarația de avere din 14 iunie 2023 reiese că primarul are trei terenuri agricole (de 10.500 metri pătrați, cumpărat în 1993, de 5.000 metri pătrați, cumpărat în 2004, și de 24.481 metri pătrați, cumpărat în 2022).

ADVERTISEMENT

Cătănoiu mai are două terenuri forestiere la Căpreni, unul de 22.500 metri pătrați, celălalt de 10.960 metri pătrați, ambele moștenite, în 2009, respectiv 2012. Tot la Căpreni, primarul are o casă de locuit de 137 metri pătrați, moștenită în 2022, în timp ce la Târgu-Jiu deține un apartament de 68 metri pătrați, cumpărat în 2008. Primarul mai are trei mașini, un Cielo și două Skoda Octavia.

În schimb, Cătănoiu nu are bijuterii și bani în conturi. Venitul său anual de primar a fost de 66.854 lei (5.571 lei pe lună), încasând și 57.790 lei din vânzarea de porci, cereale și floarea-soarelui. Și soția lui Cătănoiu lucrează în primăria comunei Căpreni, ca inspector superior, cu un venit anual de 44.158 lei (3.679 lei pe lună), completat de cel încasat ca recenzor, de 10.706 lei.

ADVERTISEMENT

Gheorghiță Boțârcă are 9 terenuri, două case și 4 spații

Un alt primar cu ștate vechi este PSD-istul Gheorghiță Boțârcă, care se află în fruntea localității argeșene Topoloveni de pe 22 decembrie 1989. Boțârcă deține, conform declarației de avere din 13 iunie 2023, consultată de FANATIK, trei terenuri agricole, de 53.759 m2, 181.614 m2 și 14.000 m2 (două moștenite în 1990 și 2008, al treilea cumpărat în 1990), două terenuri intravilane (de 11.499 m2 și 23.436 m2, dobândite în 1990), două terenuri forestiere, de 190.200 m2 și 22.000 m2 (dobândite în 1990) și două terenuri extravilane, de 7.483 metri pătrați și 251.604 m2, dobândite în 1990.

Boțârcă mai deține o casă de locuit la Topoloveni, de 285 metri pătrați, cumprată în 1995, , de 196 metri pătrați, cumpărată în 2019, două spații comerciale (de 62 metri pătrați și 90 metri pătrați) și alte două categorii de bunuri imobile, de 6.006 metri pătrați și 430 metri pătrați. Primarul mai are un tractor, patru autoturisme (Suzuki Vitara, Fiat Punto, Mercedes Vito, Suzuki Jimny), o motocicletă Harley Davidson, o remorcă și o șalupă.

În 2022, primarul a vândut o casă pe care a obținut 187.500 lei și două terenuri intravilane, pe care a încasat 18.642 euro. În conturi, Boțârcă are 461.897,37 lei, 21.850 euro și 19.071,99 dolari americani. Ca primar, el a avut un venit anual de 100.380 lei (8.365 lei pe lună), primind și două pensii, una de 64.453 lei, cealaltă de 13.244 lei. Din activități agricole, primarul Boțârcă a încasat, împreună cu soția, 17.500 euro.