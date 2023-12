Cei trei fotbaliști din SuperLiga pe care Marian Iancu i-ar lua să se bată la titlu: „El înseamnă FCSB”

Marian Iancu a alcătuit în direct la FANATIK SUPERLIGA pe care i-ar lua la echipa sa pentru a se bate la titlu. Omul de afaceri a trecut pe listă doi jucători de la liderul FCSB.

Cei trei fotbaliști din SuperLiga pe care Marian Iancu i-ar lua să se bată la titlu: „Nu pot să înțeleg asta niciodată”

Marian Iancu, fost patron la Poli Timișoara în perioada 2005-2013, a făcut un exercițiu de imaginație în direct la FANATIK SUPERLIGA și pe care i-ar lua la echipa sa pentru a se bate la câștigarea campionatului.

Primul pe listă a fost Dan Nistor. Fotbalistul celor de la U Cluj este printre cei mai buni marcatori din campionat cu 9 reușite. Marian Iancu nu își explică motivul pentru care Dan Nistor a rămas liber de contract la începutul anului, când a semnat cu U Cluj.

„Ceea ce face Nistor nu pot să înțeleg și am pus întrebarea asta retorică mereu. Nu am să înțeleg niciodată cum a putut să rămână jucător liber. Nu pot să înțeleg și nu am să înțeleg niciodată, chiar dacă refuz unele argumente pe care mi le dau singur.

Ceva a fost acolo în vestiar la Universitatea Craiova, în relația dintre el și Mihai Rotaru, nu pot să înțeleg. Dar un asemenea jucător care poate valora cât o echipă, în felul cum se exprimă în teren și ceea ce imprimă echipei, nu poate rămâne liber. E mai mult decât o crimă. E ceva de neînțeles”, a spus Marian Iancu, la FANATIK SUPERLIGA.

„Olaru înseamnă FCSB. Compagno este un jucător pe care îl agreez”

Darius Olaru și Andrea Compagno sunt ceilalți 2 jucători pe care Marian Iancu i-ar transfera pentru a se bate la titlu. Fostul patron din fotbalul românesc susține că Darius Olaru este cel mai important jucător al celor de la FCSB.

De cealaltă parte, Andrea Compagno reprezintă tipul de jucător care se mulează pe stilul pe care Marian Iancu l-a implementat la Poli Timișoara. „Olaru și Compagno chiar dacă Nistor și Olaru joacă același lucru, m-ai întrebat așa rapid.

Olaru înseamnă FCSB atâta timp cât funcționează pe oxigen. În momentul în care pierde oxigenul și FCSB e gata. Asta e părerea mea. Compagno este un jucător în stilul celor pe care eu i-am agreat și i-am căutat atâta timp cât am fost implicat în construcția unor echipe pentru că întotdeauna poate să finalizeze și orice jucător de viteză poate ataca în spatele lui pe orice deviere.

El câștigă la cap orice minge în care este angajat. Dacă aș fi la FCSB aș discuta cu antrenorul și l-aș întreba de ce nu-l determină pe Coman să atace în spatele lui Compagno pe devierile lui?”, a mai spus Marian Iancu, la FANATIK SUPERLIGA.

„Dan Nistor poate merge la Euro 2024 cu naționala României?” Cum a răspuns Marian Iancu

Marian Iancu este de părere că, raportat la valoare, Dan Nistor merită să fie convocat la echipa națională de fotbal a României pentru Euro 2024. Totuși, fostul patron susține că mijlocașul de la U Cluj nu va fi chemat pentru că Edi Iordănescu mizează pe continuitate.

„Tind să-i dau dreptate lui Iordănescu Jr. pentru că a creat un grup. Deși toți l-am atacat în sensul ăsta, că ține foarte mult de partea afectivă dintre jucători, iată că a dat rezultate în final.

Nu mi-a plăcut cum a jucat echipa națională, dar a avut rezultate. A reușit pragmatic să se califice. Cred că nu va apela la Dan Nistor. Valoarea ți-o dă ideea de joc. Din punctul meu de vedere, Nistor merită la echipa națională ca valoare.

Să-l luăm pe Olaru care nu e titular la echipa națională, deși e convocat. Olaru joacă la fel ca Nistor. Deși Olaru are mai mult angajament fizic, iar Nistor este mult mai strălucitor ca fotbalist. Dacă rămâne Edi Iordănescu, Nistor nu e convocat. Dacă era taică-su (n.r. Anghel Iordănescu), îl lua sigur”, au fost cuvintele lui Marian Iancu.

