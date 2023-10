Florentin Petre a făcut top 3 jucători din SuperLiga. Doi sunt de la FCSB!

de la FANATIK SUPERLIGA. Deşi nu este perioadă de mercato, fostul căpitan al lui Dinamo este un transfer de marcă pentru, probabil, cea mai tare emisiune sportivă din România.

Florentin Petre a făcut top 3 jucători din SuperLiga: “Este normal să îmi placă jucătorii care sunt în formă”

În top trei jucători din SuperLiga, Florentin Petre a ales doi jucători de la rivala FCSB. Fostul mijlocaş este impresionat de Florinel Coman şi :

ADVERTISEMENT

“În momentul de faţă îmi place Florinel Coman, este într-o formă sportivă foarte bună. Este normal să îmi placă jucătorii care sunt în formă. Asta mi-a plăcut întotdeauna. Jucători care sunt bine pregătiţi fizic.

Darius Olaru, la fel. Şi Nicuşor Bancu. Este jucător de bandă, jucător care întotdeauna are un plus faţă de ceilalţi fotbalişti de pe acest post. Se vede că are o pregătire fizică exemplară. Aceştia sunt cei trei.

ADVERTISEMENT

“Despre Compagno nu spun, că o să stea pe bancă. A venit Dorin Rotariu”

Unu e Florinel Coman, doi este Darius Olaru şi trei: Nicuşor Bancu. Despre Compagno nu spun, că o să stea pe bancă. A venit Dorin Rotariu şi a zis nea Gigi că îl bagă “număr 9”. O să joace din partea dreaptă, o să intre pe piciorul stâng.

Compagno este un jucător bun, un jucător de careu, care a dat foarte multe goluri din penalty. Este greu să dai goluri din penalty, are peste 10, jumătate din cât a marcat. Dar este bine că ai un astfel de jucător, care îşi asumă responsabilitatea”, a spus Florentin Petre la FANATIK SUPERLIGA.

ADVERTISEMENT

Dorin Rotariu, transfer lăudat: “Mi l-a adus “Roti” de mână în faţa vestiarului”

Florentin Petre a lăudat transferul lui Dorin Rotariu la FCSB, jucător pe care l-a promovat în prima echipă de la Dinamo, pe vremea când era asistentul lui Cornel Ţălnar la “câini”:

“Este un transfer foarte reuşit pentru FCSB. Îl cunosc pe Dorin, este unul dintre jucătorii pe care am mizat la începuturile mele ca antrenor. Eram la echipa a doua alături de Cornel Ţălnar.

ADVERTISEMENT

Mi l-a adus “Roti” de mână în faţa vestiarului. Mi-au spus să îl testez şi din primele zile de când l-am văzut, am spus că va ajunge un mare fotbalist. Din ce am văzut, nu s-a schimbat deloc”, a spus Petre la FANATIK SUPERLIGA.

FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI este în direct în fiecare zi de luni, marți și vineri, de la ora 10:30, pe site-ul nostru. Emisiunea va fi în premieră de la ora 17:30 și pe canalul de YouTube, dar și pe pagina de Facebook.

Florentin Petre a făcut top 3 jucători din SuperLiga. Doi sunt de la FCSB