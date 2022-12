Cel puțin 19 morți și 32 de răniți, după un accident într-un tunel alpin. Tragedia, produsă în Afganistan 

Un camion încărcat cu benzină a luat foc într-un tunel din nordul Afganistanului, după ce a fost implicat într-un accident. În urma evenimentului, aproape 20 de oameni au murit și peste 30 au fost răniți.

Tragedia s-a produs în tunelul Salang din zona Pasului Salang, provincia Parwan din nordul Afganistanului.

Duminică, la ora prânzului, autoritățile locale anunțau că cel puţin 12 persoane au murit şi alte 37 au fost rănite în accident.

Între timp, . Oficialii afgani susțin că acest număr nu este unul final și poate crește în orele care urmează.

Potrivit declarațiilor unui înalt responsabil care răspunde de probleme de sănătate la Parwan, Abdullah Afghan Mal, ”numeroase femei şi copii grav arşi” se află printre decedaţi, scrie site-ul .

Administratorul tunelului Salang, Hafiz Mohammad Yaqoob, a spus, pentru agenția de presă guvernamentală Bakhtar, că fumul dens din interiorul tunelului a făcut dificilă evacuarea răniților, dar s-au făcut eforturi uriașe pentru a-i salva.

Local authorities stated that the fierce fire that broke out in the Salang Tunnel at the Salang Pass in northern Afghanistan has resulted in 19 deaths and 32 injuries.

— Khaama Press (KP) (@khaama)