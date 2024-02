Cele 12 minute profetice ale lui Gică Hagi trebuie să fie lecție și „far” pentru tot fotbalul românesc. „Ascultați-l!”

Gică Hagi a oferit încă un moment antalogic. Discursul „Regelui” a fost comentat pe larg . Conferința de presă integrală poate fi urmărită în cadrul emisiunii.

Gică Hagi l-a impresionat pe Horia Ivanovici: „Sunt 12 minute care pot marca istoria și viitorul sportului românesc

Horia Ivanovici a comentat declarațiile fabuloase ale lui Gică Hagi, : „Vreau să vă uitați cu mare atenție. Sunt 12 minute în care Hagi spune cu zâmbetul pe buze, și totuși cu duritate, niște adevăruri incredibile despre fotbalul românesc și despre viitorul nostru.

Nu vă prezentăm acuma vreun fotbalist cu vreo gagică, nu vă prezentam acuma vreun scandal în care ne punem poalele-n cap. Eu știu că astea fac audiență. Dar credeți-mă. Ce vă voi arăta acum timp de 12 minute, sunt 12 minute care pot marca istoria și viitorul sportului românesc. Nu doar al fotbalului românesc.

Hagi nu vorbește neapărat numai despre fotbal. Vreau să vedeți cu atenție aceste 12 minute. Nu că sunt interesante. Sunt profetice, credeți-mă. Sunt 12 minute în care un om uriaș, care și-a pus pecetea din toate punctele de vedere, ca fotbalist, ca antrenor, ca învățător, ca patron de academie, ca făuritor de talente.

Nimeni nu are mai mult dreptul să spună aceste lucruri decât Gică Hagi și trebuie să-l ascultăm. Suntem obligați. Este un avertisment pe care nu știu când o să dea. La un moment dat o să se sature și el să tot spună lucrurile astea. Urmează 12 minute pentru viitorul fotbalului românesc. O să rămâneți cu gura căscată. Este un discurs eveniment, manifest al lui Gică Hagi”.

Gică Hagi, discurs manifest despre sportul românesc: „Nu mai ai putere și totul se măsoară în asta”

Gică Hagi a vorbit într-o conferință de presă eveniment înainte de FCSB – Farul: „Steaua s-a dezbinat. Craiova s-a dezbinat. Dinamo s-a dezbinat. Toate brand-urile alea mari ale României și vă întrebați de ce suntem jos. Păi dacă sunt câte 3-4 echipe? S-au dus, sunt rupte!

Totul s-a dus. Nu mai există putere. Totul stă în putere. Trebuie să fii puternic. Nu mai ai cum să fii puternic când tu te separi. Cine a făcut-o nu știu, dar când te separi devii mai slab. Nu mai ai putere și totul se măsoară în asta.

Trebuie să ajungi să fii puternic mental, fizic. Trebuie să fii puternic și să ai jucători puternici. Dacă ele s-au dus… Brand-urile cele mai mari ale României s-au terminat. Steaua Roșie nu. Partizan nu. Au rămas acolo. Dar noi de ce-am făcut-o?

Cine a făcut-o? Ele trebuiau să aibă buget de 50 de milioane. 70 de milioane la ce e România. Cluburile acestea mari, Dinamo, Steaua, hai, Craiova vine după. Aspiri la ce a făcut istoria, pentru că ea ne arată. Dacă te uiți în spate îți vine să plângi.

Hagi: „Îți vine să plângi în față în momentul de față de ce ai făcut în spate. Dar cum s-a putut atuncea și acuma nu?”

Îți vine să plângi în față, în momentul de față, de ce ai făcut în spate: ‘Wow!’. Dar cum s-a putut atuncea și acuma nu? Păi cum? Iar noi la Farul vrem să ajungem. Dacă vrem să fim mari trebuie să vină oamenii, firmele importante din România.

Da-ți o lege cât mai simplă. Schimbați-o pe-aia care din ’90 nu e schimbată, dar care e 0,00000… nu știu cât la sută din cifra de afaceri. Da-ți-o cu 1, 2, 3%. Multinaționalele să investească în sport. Să intre în cultură, în sport, că e segment social.

Vă rog frumos, faceți, că dacă nu, nu mai ieșim. M-ai provocat și acum tre’ să zic tot. Și o să vedem. O să stăm să ne punem întrebări și nu avem încredere în echipă că totul se răsfrânge că toate cluburile dau jucători la echipele naționale. N-avem cum să progresăm.

Orice ai face, tot ce e valoros și e bun, dacă vrei să te dezvolți trebuie să ai bani. Dacă nu, e ca la arhitectură. Construiești ceva dar rămâi cu proiectul, cu viziunea. Și atuncea rămânem doar la vorbă.

Trebuie să avem lucrul ăsta ca să ne ducem mai sus. Și v-am dat exemplu. Dar văd că toată lumea îl ignoră sau vă faceți că nu-l vedeți când eu v-am zis. Pentru mine e cea mai mare întrebare: De ce cluburile noastre care se băteau cu cele mai bune cluburi din Europa, aveau un buget, a venit libertatea după ’90, democrația, am vrut-o și am redus bugetul la nimic și ei s-au dus la un miliard.

Aici e întrebarea mea. Și noi trebuie să găsim răspunsul că nu o pun pentru cei de afară. N-o să vină cei de afară să îi intereseze ce e la noi. E pentru noi, românii. De ce s-a întâmplat? Cine a făcut asta?

Gică Hagi: „Noi ne băteam cu ceilalți. Noi iubim România. De ce am ajuns așa?!”

Pentru că noi ne băteam cu ceilalți. Generația noastră. Noi am fost crescuți de România. Noi iubim România. De ce am ajuns așa?! De ce am ajuns să ne cheme cei de-afară și să spun cum vorbesc despre noi. De ce? Dacă tu nu investești la tine, nu vrei, n-o să vină ei să ne facă temele și tot ce trebuie să facem noi ca să devenim, să aspirăm la lucruri mari.

De aceea am ajuns și la rugby 80 la nu știu cât. Săracii… Ei sunt copii la 25 de ani. Cum se simt ei? În loc să-i facem să se simtă puternici ei se simt… La handbal nu putem. Dar de ce nu putem la handbal? Campioni mondiali! Chiar așa? Adică unde au dispărut toată această viziune care era.

Mai ales că noi când ne uităm în spate o vedem. Da, am fost. La rugby, la handbal, la atletism. Avem. Unde am ieșit, am scos… De ce nu se mai face? De ce nu se mai investește? Că așa s-a spus în România: ‘Sportul nu e prioritar’.

Domnilor, cum nu e prioritar?! Cum să nu fie prioritar? Vrem să ajungem în Europa și celelalte bagă bani în sport cu nemiluita! Ei ajung la nu știu ce și la noi nu. Multinaționalele sunt implicate, tot. Și la noi nu.

Păi și atunci noi ce facem? Ce devenim? Ce suntem? Dup-aia vrem performanță. Voi, media, vreți performanțe. Vreți să ne batem cu cei mai buni. Dar cum ne batem cu cei mai buni? Spuneți-mi cum. Cu 5.000 de euro, 7.000 de euro salariu? Sau cu 10.000 de euro? Haide mă!

De ce cluburile la noi nu se cumpără? De ce nu intră oamenii cu bani care cheltuie pe mașini 500.000, un milion. Cred că cheltuie pe ani nu știu cât. De ce nu vin? A, nu e social. Sportul nu e social. E diferență.

Gică Hagi: „Veniți și ne criticați jucătorii, antrenorii. Nu se face de azi pe mâine nimic”

Apoi veniți și ne criticați jucătorii, antrenorii. A, păi cine e ăla, ce joacă, ce e, de unde e. Păi săracul nu trebuie să îi oferi o garanție? Nu trebuie să ai o continuitate? Nu trebuie să există proiecte de dezvoltare? Nu se face de azi pe mâine nimic.

Totul se face în timp. Cu tineri și cu talent. Așa am scris și așa e. Sunt convins 100%! Pentru că am demonstrat. Vorbesc faptele. În timp, cu tineri cu talent am scos. Până la un nivel. Atât. Mai mult nu pot să fac, v-am zis-o.

Că dacă aș fi avut bani, să am buget de 20 de milioane, de 25 de milioane, OK. Hai s-o facem. Vă fac și asta. Da-ți-mi și o facem! Și devenim cei mai buni în Europa sau în lume. Devenim cei mai buni în Europa și în lume.

Dar trebuie să ai bani. Trebuie să bagi bani, să ne ducem la nivelul ălora, nu să stăm. Polonia, Ungaria, Grecia, Turcia, cine sunt vecinii noștri? Serbia. Păi am înțeles că au 30 de milioane. Am înțeles că plătesc 800.000-1.000.000 salariu. Net.

Scuzați-mă. Și la noi de ce nu? Păi până nu ne ducem la cifrele acestea n-avem cum să stăm de vorbă. Asta înseamnă buget, să ai bani să cumperi jucători. Nu mai vorbesc de bani de transferuri.

Gică Hagi: „Nu ajungem acolo? Un singur lucru ne așteaptă chiar dacă ne-am calificat. Groapa!”

Nu ajungem acolo? Un singur lucru ne așteaptă chiar dacă ne-am calificat: groapa. Groapa! Eu oricum mă duc încolo, n-am cum. Dar săracii, copiii ăștia… Dacă vrem să creștem o generație și vrem să avem altceva trebuie să schimbăm lucrurile.