Cele 3 modele de mașini străine care se vând la preț de Dacia. Fiecare automobil vine cu dotări impresionante

În România, 3 modele de mașini străine se vând la preț de Dacia. Toate trei mărcile sunt cunoscute, iar modelele propuse sunt, ca dotări, cel puțin la nivelul unui Logan nou.

Ce mașini străine se vând la preț de Dacia

O se vinde începând cu 14.000 de euro, dar poate depăși, lejer, 15.000, în funcție de dotări. La prețuri comparabile există însă și mașini ale unor branduri străine, celebre în toată lumea, iar dotările nu sunt deloc mai prejos.

ADVERTISEMENT

Astfel, conform , două mașini japoneze și una franceză s-ar încadra la standardul de preț pentru o Dacia Logan nouă. Cea mai scumpă dintre acestea este Suzuki Ignis. Mașină japoneză, modelul ajuns la a doua generație, costă undeva în jurul a 15.135 de euro.

Versiunea de bază are un motor cu patru cilindri, de 1.197 de cc, alimentat pe benzină. Motorul, dotat cu un sistem mild-hybrid de 12 volți, are o transmisie manuală în cinci trepte. Conform specificațiilor, el livrează în jur de 83 de cai putere li ajunge la 100 de km/h în aproape 13 secunde.

ADVERTISEMENT

Viteza maximă atinsă de Suzuki Ignis este de 165 de km/h. Consumul este însă remarcabil, mașina parcurgând 100 de km cu doar 4,9 litri de benzină. Și ne referimd, evident, la un consum mediu, combinat. De asemenea, la capitolul dotări, Suzuki Ignis vine, fără costuri suplimentare cu faruri / lumini de zi / stopuri cu LED și jante din oțel de 15 inch.

Renault Clio și Mitsubishi costă mai puțin ca o Dacia

Renault Clio este cea de-a doua propunere făcută de sursa citată când vine vorba de preț. Astfel, cu doar 14.600 de euro se poate cumpăra un Renault Clio Facelift. Motorul, de 1 litru, pe benzină, are 67 de cap putere. De asemenea, are o cutie manuală cu cinci trepte.

ADVERTISEMENT

Renault Clio Facelift atinge viteza de 160 de km/h, consumul mediu fiind de 5,2 litri de benzină la fiecare 100 de km. Echiparea standard vine cu faruri / stopuri Full LED, lumini de zi cu LED, jante de oțel de 16 inch. În plus, are geamuri electrice față și spate, senzori de parcare, aer condiționat și cruise control. În plus, ceasurile de bord sunt digitale și beneficiază și de un ecran central de 7 inch.

Cea mai ieftină dintre mașinile propuse este una japoneză. Mitsubishi Space Star costă sub 12.000 de euro. Motorul este unul cu trei cilindri în linie, de 1,2 litri, pe benzină. Cu o putere de 71 de cai, mașina are transmisie manuală cu cinci trepte.

ADVERTISEMENT

este 167 km/h, iar consumul mediu este de 5 litri la 100 de km. De asemenea, la capitolul dotări, Mitsubishi Space Star are faruri cu halogen, jante din aliaj de 14 inch și geamuri electrice față. În plus, are aer condiționat și sistem de asistență la pornirea din rampă.