Cele mai ciudate și amuzante tradiții de Paște din lume. Decorațiunile inedite din alte țări

Sărbătoarea Paștelui este marcată în mod diferit în diverse colțuri ale lumii și multe țări au tradiții care de care mai ciudate sau mai amuzante. De la bătăi cu apă pe străzile din Polonia, la lectura romanelor polițiste în Norvegia, până la crucificarea credincioșilor în Filipine sau omleta gigantică dintr-o localitate franceză.

INSULELE BERMUDE

Sărbătorirea Paștelui este o aventură de weekend pe frumoasa insulă britanică. Festivitățile încep vineri cu Festivalul Zmeelor din Vinerea Mare de care se bucură atât localnicii, cât turiștii. Oamenii înalță zmee confecționate acasă, adesea cu modele geometrice îndrăznețe. Pe tot parcursul weekendului, oamenii mănâncă preparate din cod și chifle împletite tradiționale. În Duminica Paștelui, localnicii participă la slujbele oficiate la răsăritul soarelui pe diferite plaje de pe insulă.

ANTIGUA, GUATEMALA

În orașul din sudul Guatemalei străzile sunt acoperite cu covoare colorate pe tot parcursul Săptămânii Mari, în pregătirea procesiunii din Vinerea Mare. Covoarele lungi sunt realizate din flori, rumeguș colorat, fructe, legume și nisip. Înfățișează adesea scene importante pentru artiștii care le realizează, variind de la religie la tradițiile mayașe, până la natura și istoria Guatemalei.

SAN PEDRO CUTUD, FILIPINILE

Filipine este o țară majoritar catolică. În fiecare an, în Vinerea Mare, câțiva oameni din nordul Filipinelor sunt crucificați pentru a cinsti răstignirea lui Isus. Deși Biserica Catolică nu este de acord cu aceste practici, este o tradiție anuală care atrage mii de turiști.

MEXIC

Tradițiile variază în funcție de regiune pe o perioadă de două săptămâni: săptămâna dinaintea Paștelui și săptămâna următoare. În regiuni foarte credincioase precum Taxco, există reconstituiri fizice ale Săptămânii Sfinte. O altă tradiție mexicană este Arderea Iudelor, în care oamenii fac reprezentări gigant ale lui Iuda din papier-mâché și le aruncă în aer cu artificii. Pe de altă parte, unele regiuni preferă o procesiune tăcută prin oraș sau vizitarea a 12 biserici în 12 zile.

AUSTRALIA

În 1991, Rabbit-Free Australia a lansat o campanie de înlocuire a iepurașului de Paște cu macrotisul de Paște (bilby sau bandicoot cu urechi de iepure). Motivul? În Australia, iepurii sunt pe larg considerați dăunători pentru că distrug culturi și terenuri. Companiile fac acum bilbies de ciocolată pentru Paște, iar veniturile sunt folosite pentru protejarea animalelor pe cale de dispariție.

FLORENȚA, ITALIA

În Florența, localnicii sărbătoresc o tradiție de Paște veche de 350 de ani, cunoscută sub numele de Scoppio del Carro, sau „explozia căruței”. O căruță împodobită plină de artificii este condusă pe străzile orașului de oameni în costume colorate din secolul al XV-lea, înainte de a se opri în fața Domului. Arhiepiscopul Florenței aprinde apoi un fitil în timpul Liturghiei de Paști, care duce afară la căruță și aprinde artificiile. Obiceiul, care datează din prima cruciadă, este menit să asigure o recoltă bună.

FINLANDA

Copiii din această țară scandinavă se îmbracă în costume de vrăjitoare și merg pe străzi cu fețe machiate și eșarfe în jurul capului, purtând crenguțe de salcie decorate cu pene ca să să ceară ouă de ciocolată. În unele părți ale Finlandei de Vest, oamenii ard focuri în Duminica Paștelui, o tradiție nordică care provine din credința că flăcările îi alungă pe vrăjitoarele care zboară pe mături între Vinerea Mare și Duminica Paștelui.

POLONIA

Stropitul este o tradiție poloneză de Paște numită Śmigus-dyngus, cunoscută și ca Lunea Udă. Luni, în a doua zi de Paște, oamenii încearcă să se ude reciproc cu găleți cu apă, cu pistoale de stropit sau cu orice altceva. Legenda spune că fetele care sunt udate în Lunea Udă se vor căsători în cursul anului.

HAUX, FRANȚA

În fiecare an, în ziua de Paște, o omletă uriașă este servită în piața principală a orașului din sudul Franței. Pentru prepararea omletei sunt folosite mai mult de 15.000 de ouă și hrănește până la 1.000 de oameni. Povestea spune că atunci când Napoleon și armata sa călătoreau prin sudul Franței, s-au oprit într-un oraș mic și au mâncat omletă, a raportat publicația. Lui Napoleon i-a plăcut atât de mult, încât a ordonat cetățenilor să adune ouăle și să facă o omletă uriașă pentru armata sa a doua zi.

CORFU, GRECIA

În dimineața zilei de sâmbătă, în ajunul Paștelui, pe insula grecească Corfu are loc tradiționala „aruncare a oalelor”. Oamenii aruncă de la ferestre diverse vase din ceramică umplute adesea cu apă, spărgându-le pe stradă. Unii spun că obiceiul provine de la venețieni, care în ziua de Anul Nou obișnuiau să arunce toate vechile lor articole. Alții cred că obiceiul simbolizând noile culturi care vor fi strânse în noile vase. O altă variantă susține că simbolizează cutremurul care a urmat Învierii lui Isus.

NORVEGIA

Paștele este pentru norvegieni un moment perfect pentru a citi romane polițiste și pentru a schia. Se spune că tradiția a început în 1923, când un editor de carte și-a promovat noul roman pe primele pagini ale ziarelor. Reclamele semănau atât de mult cu știrile, încât oamenii nu știau că este vorba despre o operațiune publicitară, așa că a primit o atenție masivă. Și astfel s-a născut tradiția.

VATICAN

În Vinerea Mare, Papa comemorează Calea Crucii, începând de la Colosseum. Oamenii care participă la procesiune țin lumânări și se îndreaptă spre amfiteatru și până la Dealul Palatin, oprindu-se de 14 ori pe parcurs pentru a reprezenta cele 15 opriri ale Crucii. Liturghia are loc în seara de Sâmbăta Mare, iar în Duminica Paștelui, mii de vizitatori se adună în Piața Sfântul Petru pentru a aștepta binecuvântarea Papei de pe balconul bisericii, cunoscută sub numele de „Urbi et Orbi” („Către oraș și lume” “).

VERGES, SPANIA

În Joia Mare, în orașul medieval Verges din Spania, se interpretează tradiționalul “dansa de la mort” sau “dansul morții”. Toată lumea se îmbracă în costume de schelet și defilează pe străzi. Procesiunea se termină cu schelete înfricoșătoare care transportă cutii cu cenușă. Dansul macabru începe la miezul nopții și continuă timp de trei ore până dimineața devreme.

WASHINGTON DC

De peste 130 de ani, Casa Albă găzduiește Easter Egg Roll pe peluza sa de sud. Activitatea principală implică rostogolirea unui ou fiert colorat cu o lingură mare de servit, dar acum evenimentul se mândrește cu multe alte distracții, cum ar fi grupuri muzicale, o vânătoare de ouă, concursuri sportive și ateliere de meșteșugărit.

UNGARIA

Stropitul, o tradiție populară de Paște din Ungaria are loc în a doua zi de Paște. Băieții stropesc fetele cu parfum sau apă după ce au primit permisiunea de a face acest lucru. Tinerii obișnuiau să toarne găleți de apă peste femeile tinere, dar acum pulverizează parfum, apă de colonie sau doar apă simplă și cer un sărut. Oamenii obișnuiau să creadă că apa are un efect de curățare, vindecare și inducere a fertilității.

IERUSALIM, ISRAEL

Având loc în orașul în care se crede că Isus a fost răstignit, creștinii sărbătoresc Vinerea Mare mergând pe același drum pe care a mers Isus în ziua în care a fost crucificat. Unii dintre cei care participă duc în spate o cruce.

PRIZZI, SICILIA

În Prizzi, Sicilia, „Abballu de daivuli” este o reprezentare a diavolilor realizată de localnicii care poartă măști fioroase din zinc și sunt îmbrăcați în haine roșii. Cei îmbrăcați în costum distrug cât mai multe „suflete” (ceea ce înseamnă cu adevărat să-i facă să plătească pentru băutură) înainte de după-amiaza când Fecioara Maria și Hristos cel înviat salvează orașul trimițând îngeri să alunge diavolii.

PAPUA NOUA GUINEE

Ciocolata nu se folosește prea mult în junglele fierbinți din Papua Noua Guinee, așa că de Paște copacii din fața bisericilor sunt împodobiți cu batoane de tutun și țigări. Acestea se împart după slujbă.