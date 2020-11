Cele mai periculoase cartiere ale Bucureștiului în caz de cutremur. Harta roșie a Capitalei!

FANATIK îți prezintă harta roșie a Capitalei, adică zonele care ar putea fi cele mai afectate în București în cazul unui seism puternic. De altfel, orașul numărul 1 al țării reprezintă una dintre cele mai periculoase capitale europene. În acest moment, nu mai puțin de 350 de străzi sunt marcate cu buline roșii și clădiri întregi stau să se prăbușească.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Conform cercetătorilor de la Institutul Măgurele, de departe cea mai afectată zonă a Bucureștiului este partea de nord a orașului. Centrul și estul Capitalei ar urma în acest clasament. Potrivit specialiștilor, locuitorii din Otopeni, Pipera, Aviației și Pantelimon sunt cei mai expuși pericolului.

„Zona de-a lungul Dâmboviţei este periculoasă pentru că sunt regiuni cu teren nisipos. Acolo pot apărea fenomene de lichefiere a solului în cazul unui cutremur, o „curgere” a nisipului, iar clădirile se pot înclina. În Bucureşti nu ai voie să proiectezi structuri din oţel, pentru că sunt foarte flexibile”, spune Gheorghe Mărmureanu, director onorific al Institutului Național pentru Fizica Pământului”

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Harta roșie a Capitalei în caz de cutremur!

În ciuda avertismentelor, în ultimii ani, nordul Bucureștiului a fost luat cu asalt de antreprenori. Aici s-au ridicat peste noapte cele mai înalte blocuri din oraș. De remarcat și că în această zonă lucrează nu mai puțin de trei sute de mii de oameni.

Un alt detaliu semnificativ este acela că în București existau anul trecut 349 de imobile încadrate în clasa I de risc seismic. La toate acestea, Primăria a promis intervenții de urgență. De asemenea, sunt și 361 de imobile încadrate în clasa II de risc seismic si 111 clădiri în clasa III de risc seismic.

ADVERTISEMENT

Vă readucem aminte că puteți verifica foarte ușor clădirea în care locuiți sau cea în care lucrați. Lista din București cu grad de risc seismic este prezentată pe site-ul https://amccrs-pmb.ro/cladiri/grad/1

Când are loc următorul seism major în România

Într-un interviu acordat exclusiv FANATIK, Gheorghe Mărmureanu nu a ezitat și a transmis și anul posibil în care România va trece printr-un seism major. Conform teoriei dezvoltată de fostul director al Institutului Naţional pentru Fizica Pământului, țara noastră ar putea să fie zdruncinată serios în 2040.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

„În jur de 2040 este posibil să avem în România un cutremur foarte mare. E greu să spui cu exactitate, să vorbești despre o ciclicitate. Trebuie să vorbești despre săptămâna, ziua, ora și anul. Nimeni nu este capabil să spună lucrul acesta cu exactitate”, a mai zis Mărmureanu.

Acesta a studiat cutremurele din România și nu numai și spune că seismele majore se petrec o dată la o sută de ani. Sunt două raze importante și țara noastră o traversează pe cea mai puternică.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

„Noi în România am avut niște cutremure mari. Am studiat prin biserici, pe unde am găsit date. Și avem o gamă de cutremure care se desfășoară după un anumit tipic, cele foarte puternice care sunt așa. La 1738, apoi 1838. A venit 1940, deci, ce urmează, 2040. Următorul ar trebui să fie în 2040.

Mai sunt o rază de cutremure care au fost, de exemplu în 1701 care a afectat Constantinopolul, apoi 1802, un cutremur extrem de mare, a fost de sfânta Parascheva chiar, după care 1904. Și tot așa, a fost în 2005. Vedeți? Sunt două linii de cutremure și au între ele cam 100 de ani.

ADVERTISEMENT

Acum suntem în ciclul cutremurelor foarte puternice, 1940 – 2040. Poate să fie 2039, poate să fie 2041, dar să știți că mult nu depășește. Cutremurele din această rază sunt foarte puternice și distrugătoare”, a mai spus Gheorghe Mărmureanu.

Ce cutremure devastatoare au lovit România

Cele mai mari cutremure care au avut loc vreodată în România au fost înregistrate în 1838, cu o magnitudine de 7,5, în 1940, acesta având 7,4 grade pe scara Richter, dar și în 1977. Seismul de atunci a avut o magnitudine de 7,4 grade.

ADVERTISEMENT

Cutremurul din 1977 a avut o durată de circa 56 de secunde, nu mai puțin de 1.570 de victime, din care 1.391 numai în București. La nivelul întregii țări au fost circa 11.300 de răniți și aproximativ 35.000 de locuințe s-au prăbușit. Majoritatea pagubelor materiale s-au concentrat în București unde peste 33 de clădiri s-au prăbușit.

Deși cutremurul a fost foarte puternic, unda de șoc simțindu-se aproape în toți Balcanii, replicile sale au avut o magnitudine mică pe scara Richter. Astfel, cea mai puternică replică s-a produs pe data de 5 martie la ora 02:00, la adâncimea de 109 km. Această replică a avut magnitudinea 4,9 grade pe scara Richter, fiind urmată de alte replici cu magnitudini între 4,3 respectiv 4,5 grade pe scara Richter.