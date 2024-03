Cele mai tari obiective turistice din Dubai: de la zăpadă la plimbări prin Golf, cu popas la restaurante de fițe

FANATIK prezintă cele mai tari obiective turistice din Dubai. Orașul a devenit, de ani buni, locul preferat al iubitorilor de lux și de senzații tari și nu e de mirare! Orașul, perlă a Emiratelor Arabite Unite are mult mai multe puncte de atracție, dincolo de Burj Khalifa sau bazarurile ademenitoare.

Obiective turistice de top în Dubai

De la muzee până la hoteluri care te vor face să trăiești așa cum trăiau arabii cândva ( Dubai e cel mai bun exemplu), înainte ca din deșert să răsară minunea care atrage astăzi o groază de turiști, perla Emiratelor se laudă cu locuri ce merită văzută măcar o dată.

Orașul îi poate speria pe mulți turiști din cauza vremii extrem de calde, mai ales pe timpul verii, când termometrele depășesc 40 de grade, dar tocmai aici vine magia. Există nenumărate activități indoor de care turiștii se pot bucura de aventură împreună cu familiile lor. În Mall of The Emirates, de pildă, te poți simți în toiul verii ca într-o zi serioasă de iarnă din Poiana Brașov. În caz că nu știai, în Dubai poți schia (da, nu e nicio glumă). Te poți da cu placa și poți face tur cu telescaunul deasupra pârtiei pe care patinează cei pasionați de sporturile de iarnă. Dincolo de toate astea, cea mai mare bucurie, mai ales pentru cei mici, rămâne întâlnirea cu pinguinii!

La schiat în mijlocul deșertului

Stațiunea de schi este situată în Mall of The Emirates, care are o suprafață totală închiriabilă brută de peste 200.000 de metri pătrați. Găzduiește, printre altele, Teatrul Comunitar și Centrul de Artă din Dubai sau Magic Planet. În anul 2017, mall-ul în interiorul căruia se poate schia a fost desemnat de publicația Forbes unul din primele cinci mall-uri din Dubai.

La Ski Dubai te poți juca cu zăpada artificială (ninge din tavan), iar dacă ai de gând să te bulgărești, e bine să te îmbraci gros. Oricum, chiar dacă nu ai echipamentul corespunzător pentru cele minus 4 grade de la Ski Dubai, primești automat un costum la intrarea în regatul iernii, construit în mijlocul deșertului.

Pentru a avea acces la pârtia de schi, prețul poate varia între 315 lei și 567 de lei (250, respectiv 450 AED, dirhamii din Emirate). Spunem asta deoarece nu există o singură pârtie, ci cinci, în funcție de experiența fiecăruia în schiat (diferite grade de abrupt și dificultate). Ski Dubai dispune, de asemenea, de o pârtie de 400 de metri lungime. E prima de diamant negru din lume. La Ski Dubai te poți aventura și într-o peșteră de gheață, în Snow Park. Să nu uităm însă de întâlnirea cu pinguinii. Poate fi programată contra sumei de 230 dirhami (sub 300 de lei). Ski Dubai, proiectat de Acer Snowmec, a primit în anul 2007 premiul Thea Oustanding Achievement Award din partea Themed Entertainment Association.

Yellow Boats: o plimbare printre palatele regale și zgârie nori

Dacă te-ai săturat de prea multă zăpadă și vrei să te bucuri de activități în aer liber, ofertele sunt la fel de variante. Poți alege unul din cele mai tari parcuri de distracții din Orientul Mijlociu ori plimbări cu gondola sau bărcuțele galbene, din care vezi cele mai spectaculoase construcții arhitecturale ale Emiratelor.

The Yellow Boats, compania de tururi cu barca number one din Emirate, este pe primul loc pe Trip Advisor, cu recenzii de 5 stele pe Google și Facebook. Îți oferă posibilitatea să te fotografiezi în cele mai spectaculoase puncte turistice, cu ”escală” la Burj Dubai și Atlantis The Royal și Atlantis The Palm.

Cu bărcile galbene navighezi, practic, prin portul Dubai Marina, în jurul uimitorului Palm Jumeirah, de-a lungul coastei cu cele mai spectaculoase palate regale. O plimbare de 90 de minute cu barca ajunge la 299 de AED (276 de lei) și 199 AED pentru copiii cu vârstele cuprinse între 5 și 12 ani.

Tot pe apă, dar de data asta la Madinat Jumeirah

Obiective turistice în Dubai. Tot pe apă, dar fără prea multe valuri ca în cazul bărcilor galbene, te poți plimba prin Madinat Jumeirah. Este un mini-oraș arab care cuprinde câteva din cele mai luxoase hoteluri și clădiri văzute vreodată. Printre ele se numără Jumeirah Al Qasr, Jumeirah Mina A Salam și Jumeirah Al Naseem. Cu gondola poți trece pe lângă casele de vară tradiționale arăbești și cele mai luxuriante vile la Jumeirah Malakiya.

Sistemul fluvial creat pentru a permite turiștilor să se plimbe printre case și palmieri este de 5 kilometri, iar o călătorie full, de 20 de minute, în cadrul Abra Tour ajunge la 100 de dirhami (126 de lei), respectiv jumătate din preț pentru copii. Există și un pachet special pentru cei care vor mai multă intimitate. Pachetul Private Abra Tour se ridică la 650 AED pentru două persoane, însă există oferte și mai exclusiviste, de până la 1.480 AED.

Atlantis The Royal a fascinat-0 pe Beyonce. E printre cele mai căutate obiective turistice din Dubai, de când s-a deschis

Atlantis The Royal, cea mai așteptată deschidere de hotel din regiune, este un alt reper important care a pus în lumina reflectoarelor Dubaiul. Este locul unde anul trecut, a făcut un show cum nu s-a mai văzut. Situată pe Palm Jumeirah (insula artificială construită de arabi), hotelul are o arhitectură de-a dreptul imposibilă. Cu zeci de etaje, este o deconstrucție, practic, a blocului turn tradițional. 795 de camere găzduiește Atlantis The Royal. Priveliștea pe care o oferă camerele este amețitoare: se poate vedea Golful Arabiei, dar și Dubaiul, de sus.

Dubaiul oferă motive de bucurii și pentru copiii mici și… mari! Aici vorbim despre parcul de distracții Motiongate, unde prichindeii se pot bucura de satul Ștrumfilor ori, în interior, călătoresc în universul lui Shrek. La Motiongate, pe lângă mașini, aventuri cu barca sau ascensoare amețitoare (interzise cardiacilor!) descoperi în patru studiouri pline de povești: Columbia Pictures, Satul Ștrumfilor, Liosngate și Dreamworks. Accesul este gratuit pentru copiii sub vârsta de trei ani. Strict pentru Motiongate, prețul este de 330 AED (416 lei).

Obiective turistice în Dubai. Locul unde ai întâlnire cu viitorul

Obiective turistice în Dubai. Dubaiul pune la dispoziție celor pasionați de tehnologia viitorului două muzee unde imaginația e un cuvânt mic față de ceea ce poți trăi acolo. AYA Universe, de pildă, e perfect pentru cei care vor să își crească numărul de urmăritori de pe rețelele de socializare. Fotografiile făcute în Universul AYA sunt exact cele cu care poți rupe gura târgului. Există chiar și posibilitatea de a vă relaxa alegând un loc într-un spațiu înclinat în Drift. Asta, în timp ce o proiecție deasupra capului și vibrațiile blânde vă fac să simțiți că plutiți în aer. Falls-ul care răspunde la audio prezintă picături care par să sfideze gravitația. Plutesc în sus și dezvăluie uși care vă permit să pășiți înăuntru și să fiți înconjurat de apă. Intrarea costă 99 de dirhami.

Celălalt muzeu, la fel de fascinant în primul rând datorită arhitecturii, este Muzeul Viitorului. Asiști la o călătorie în afara spațiului, prins alături de ceilalți turiști într-o capsulă, și ai ocazia să vezi și să înveți despre viitor. Există chiar și o proiecție cu felul în care va arăta Dubaiul în următoarele decade. În interiorul muzeului există inclusiv un robot umanoid care îți răspunde la cele mai tari curiozități. Robotul dezvăluie inclusiv cum vede viitorul umanității. Intrarea costă 149 de dirhami.

Răsfăț la Versace

Dar după atâta plimbare prin muzee și cu barca, merge și niște mâncare bună sau o oră de relaxare la spa, nu-i așa? Pentru clipe de răsfăț, atât în cazul doamnelor cât și al domnilor, Palazzo Versace oferă ședințe de spa demne de adevărate staruri. Situat la parterul aripii de vest a Palazzo Versace Dubai, The Spa are șapte săli de tratament, o suită spa și un salon de coafură și machiaj. Atât zonele de relaxare pentru doamne, cât și pentru domni au piscine, hamamuri și saune.

Aproape 1000 mp de wellness caracterizează uimitorul spa boutique, situat la parterul aripii de vest. Podelele sale din marmură Granito Nero Assoluto se potrivesc cu mozaicurile degradate gri și pereții din lemn de mesteacăn alb cu detalii sidefate. SPA include 7 săli de tratament de lux. Mai are un studio de unghii și două apartamente spa rafinate, cu jacuzzi privat, duș cu ploaie musonică și facilități complete de schimbare.

Cele mai bune restaurante din Dubai

Cât despre restaurante, oferta e la fel de bogată și de variată. La Jaleo (în Atlantis The Royal) explorezi cele mai delicioase preparate culinare spaniole. Paella îți va fi servită exact ca în Peninsula Iberică. Așa că, pentru o secundă vei avea senzația că te afli chiar în Spania. Dacă vrei să experimentezi preparate din aproape tot Orientul Mijlociu, și nu numai, Orfali Bros Restaurant este varianta ideală. Frații Orfali din Alep, Siria, au venit cu o experiență culinară vastă în Dubaiul multicultural. Bistroul lor se numără printre cele mai cunoscute și cele mai bune 50 de restaurante din Orientul Mijlociu și nordul Africii.

Sunt trei frați, toți în bucătărie. Fratele cel mai mare, Mohammad, este bucătarul-șef, principalul comunicator și forța motrice în această afacere de familie. Bucătar TV și bucătar de restaurant consacrat în Orientul Mijlociu, el a luat ingrediente, tehnici, tradiții și influențe din întreaga lume și le-a folosit pentru a crea propria sa abordare a bucătăriei arabe.

În timp ce Mohammad se ocupă de bucătăria sărată, cei doi frați mai mici, Wassim și Omar, plutesc la un etaj mai sus, în propria lor lume de patiserie. Amândoi sunt patiseri clasici, după modelul francez, dar cu abordări contrastante, ceea ce duce la o selecție stelară de produse de patiserie, chifle, brioșe și deserturi, care completează meniul.

Amelia și Babiole, experiențe culinare unice

Nu putem uita, însă, nici de restaurantul Amelia, unde este acționar fostul fotbalist Cosmin Olăroiu. Restaurantul de la Address Sky View te încântă cu atmosfera art deco a anilor 1930. Meniul cuprinde preparate meditareneene unul și unul. Situat în propriul loc (de sine stătător) în popularul hotel, DJ-ii rezidenți contribuie la atmosfera optimistă de pe cele trei etaje ale localului, iar ritmul – și muzica house – cresc pe măsură ce noaptea continuă.

Răsărit din Beirut, una dintre destinațiile de top ale vieții de noapte din lume, Amelia și-a stabilit rădăcinile ca fiind una dintre bijuteriile ascunse din Mar Mikhael, unde o clădire istorică veche de 500 de ani a fost renovată și transformată într-un Lounge Restaurant. Astfel, oferă oferă cele mai bune mixologii, gastronomie și muzică.

Cu reputația sa de a oferi un standard ridicat de ospitalitate, Amelia și-a întins aripile în centrul orașului Dubai, la emblematicul Address Sky View.

Pe măsură ce pășești înăuntru, transcenzi într-o temă retro futuristă de inspirație steampunk, cu un amestec de eleganță. E o atmosferă feminină care întruchipează un amestec de aviație cu mașini și sofisticare.

Ultimul, dar nu cel din urmă, este Babiole, de unde puteți admira Dubaiul de la înălțime. Situat la etajul 44 al Hilton Dubai Al Habtoor City, Babiole oferă o atmosferă luxoasă și vibrantă. Vă invită să vă instalați și să savurați cele mai bune preparate greco-mediteraneene artizanale de la prânz până noaptea târziu. Restaurantul se laudă cu deliciile greco-mediteraneene. Bucătarii cu istorie serioasă în arta culinară îi îndeamnă pe pofticioși cu pizza cu trufe, biban la grătar ori stridii în variante nemaivăzute.