Cel mai așteptat film de la Hollywood ajunge și în România. Când se lansează Dune, partea a doua. Avalanșă de celebrități în distribuție

Cel mai așteptat film de la Hollywood ajunge și în România. Iată când se lansează partea a doua din Dune.

Când se lansează Dune: partea a doua, cel mai așteptat film

Filmul are o adevărată avalanșă de celebrități care vor juca în continuarea primului Dune. Celebrul film Dune a primit șase premii Oscar, așa că pretențiile sunt foarte mari și pentru partea a doua.

Mai este de așteptat până la marea lansare. Aceasta va avea loc în toamnă, pe 3 noiembrie, iar doritorii pot merge la cinema să vadă Dune 2.

: partea a doua îl are din nou în centru pe Paul Atreides – Muad`Dib – în lupta sa împotriva Împăratului Padișah și a casei Harkonnen. El va face echipă cu iubirea vieții sale, Chani, și cu fremenii conduși de Stilgar pentru a pune mâna pe frâiele Imperiului.

Sunt momente dure pentru eroul principal, care este în fața unei alegeri imposibile. Trebuie să decidă dacă vrea să aibă alături dragostea vieții sale sau dacă vrea să salveze universul de un dezastru iminent.

Dune, succes de box office

Pe tot parcursul filmului, Paul Atreides încearcă să prevină un viitor sumbru pe care doar el îl poate prevedea, ca Muad`Dib. Filmul – care se anunță ca și prima parte – un adevărat succes de box-office – suscită deja mari frământări în rândul fanilor – milioane la număr – seriei Dune.

Marea întrebare este dacă, spre deosebire de carte, va apărea momentul în care Rabban Bestia – jucat de Dave Bautista – va fi sau nu ucis de Gurney – Josh Brolin. Și, desigur, duelul dintre Paul Atreides împotriva moștenitorului casei rivale, Feyd-Rautha Harkonnen, va face deliciul telespectatorilor.

Trebuie precizat că prima parte a filmului Dune a fost un adevărat succes, și financiar. Producția a încasat peste 400 de milioane de dolari în Statele Unite, în Europa a fost, de asemenea, foarte bine primit de spectatori, iar în ASIA a provocat o adevărată frenezie.

Cine face parte din distribuția Dune: partea a doua

Ca și primul film, și partea a doua din Dune se bazează tot pe celebrul roman Dune al lui Frank Herbert, din 1965. În partea a doua din Dune joacă actorii Timothée Chalamet – Paul Atreides Muad`Dib – și Zendaya.

Timothée Chalamet a fost și a jucat în filmele celebre “Wonka” sau “Call Me by Your Name”. La rândul său, și Zendaya – Chani – a făcut roluri remarcabile în “Spider-Man: No Way Home”, “Malcolm & Marie” sau “Euphoria”.

De asemenea, în Dune 2 mai joacă și nominalizații Oscar Josh Brolin, Austin Butler și Florence Pugh. În Dune: partea a doua mai joacă și laureații Oscar Christopher Walken, Charlotte Rampling și Javier Bardem.

a fost filmat în patru țări diferite. Este vorba despre Ungaria, Italia, Iordania și Emiratele Arabe. Așa cum am precizat, mai este de așteptat până când se lansează Dune: partea a doua, abia peste câteva luni.

Dune, un fenomen mondial

Cartea Dune, scrisă de unul dintre cei mai mari romancieri SF din istorie – Frank Herbert – se întinde de-a lungul mai multor volume. Povestea este de o complexitate fără seamăn, iar familii cu statut aproape regal se înfruntă pentru putere, influență și resurse.

Cea mai importantă resursă este însă melanjul, mirodenia geriatică păzită cu frenezie de viermii uriași ai planetei Dune. Acolo însă, pe lângă viermi, în deșertul de o ariditate extremă, sunt și fremenii. Conduși de Liet, apoi de Stilgar, băștinașii se aliază cu Paul Atreides și, sub îndrumarea lui, reușesc să devină cea mai puternică forță a Universului cunoscut.