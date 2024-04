Cele trei mari orașe din Europa care au dezamăgit-o pe o influenceriță. Nu le-ar mai vizita niciodată: ”Nu mă simțeam în siguranță”

Cele trei mari care au dezamăgit-o pe o influeceriță. Nu le-ar mai vizita niciodată. A ajuns să nu se simtă deloc în siguranță în unul dintre acestea, deși se numără printre preferatele turiștilor.

Top trei localități europene care nu au fost pe placul unei creatoare de conținut. Spune că nu este dispusă să le vadă a doua oară

Top trei localități europene care nu au fost pe placul unei creatoare de conținut. Spune că nu este dispusă să le vadă a doua oară. Sooyeon, o tânără în vârstă de 22 de ani, a făcut un clasament după ce a vizitat mai multe locuri.

ADVERTISEMENT

A plecat din Porto și a trecut prin Paris, destinația finală fiind Praga. În total, influencerița a luat la pas 17 orașe, însă o parte dintre acestea au dezamăgit-o. A dezvăluit care sunt acestea și cum s-a simțit printre localnici.

Primul pe lista destinațiilor pe care nu mai este dispusă să le viziteze a doua oară se află Madrid. Capitala Spaniei nu a atras-o foarte mult, precizând că nu a găsit prea multe obiective turistice pe care să le descopere.

ADVERTISEMENT

„Principalul motiv este acela că am vizitat şi Barcelona în aceeaşi călătorie. Am simţit că Madridul nu are la fel de multe de oferit, cel puţin nu pentru gustul meu. În afară de palat şi muzeu…

Dacă aş mai merge o dată, cel mai probabil nu voi mai vizita Madridul, ci voi petrece mai mult timp în Barcelona”, a spus Sooyeon pe pagina sa de TikTok, conform publicației .

ADVERTISEMENT

Sooyeon, în nesiguranță în orașul sicilian Catania

„Am ajuns aici sperând că va fi o vacanţă superbă în Italia, dar oraşul părea cam ponosit şi nu mă simţeam în siguranţă”, a completat Sooyeon. Tânăra a mai povestit că în orașul sicilian Catania localnicii se ”holbau” la ea.

nu s-a simțit în largul său pe stradă. S-a aflat în aceeași ipostază și în Berlin, capitala Germaniei. Orașul nu a impresionat-o, precizând că numărul mare de muzee nu i-a surâs, recunoscând că era sătulă de aceste obiective.

ADVERTISEMENT

De asemenea, creatoarea de conținut a mai dezvăluit că nu a găsit prea multe localuri în care să savureze mâncare autentică, locală. Cu toate acestea, Sooyeon a declarat că i-au plăcut străzile, cafenelele și restaurantele.