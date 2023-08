Celebră artistă de muzică populară, umilită de mogulul Clujului, Tiberiu Groza

Codruța Jula i-a declarat război lui Tiberiu Groza, președintele Societății Cultural-Patriotice „Avram Iancu”. Artista de muzică populară a făcut declarații exclusive pentru FANATIK, în care mărturisește că a fost umilită de afacerist chiar pe scenă. Toată povestea s-a petrecut chiar în fața publicului, la zilele comunei Jucu.

Codruța Jula taie în carne vie: “Tiberiu Groza nu a respectat programul”

Cunoscuta interpretă de folclor a rupt tăcerea și a spus totul despre întâmplarea neplăcută care a avut loc pe scenă, în timp ce bucura publicul cu piesele sale. Se pare că Tiberiu Groza i-a smuls microfonul din mână și i-a spus să părăsească scena.

“Eu vorbisem dinainte despre acest eveniment. Nu prea particip eu la astfel de lucruri, că nu am timp de așa ceva. La un eveniment privat, primarul comunei Jucu mi-a cerut să vin să cânt atunci când vor fi zilele comunei. Am zis da, dar trebuiau să mă anunțe dinainte, să fiu disponibilă.

Eu am văzut doar afișul cu mine. Eu l-am sunat pe primar și i-am spus că nimeni nu a stabilit nimic cu mine. Primarul mi-a spus că ar fi trebuit să vorbească domnul Tiberiu cu mine, pentru că el era organizatorul lor. Primăria nu are nicio vină. Eu i-am spus primarului că lui Tiberiu Groza nu îi place că eu vin din exterior, pentru că el e cel care aduce artiști.

Eu am spus că vreau să vin cu formația mea și să mă ocup și de publicitate, pentru că onorariul a fost destul de puțin. Voiam să mă cunoască lumea, nu am vrut să vin cu negative.

Eu trebuia să urc pe scenă în jurul orei 18.00, dar s-a decalat totul și am reușit să intru mult mai târziu. Tiberiu Groza nu a respectat programul. Mi-a spus că artistul dinaintea mea mi-a consumat din timpul meu 8 minute. Mi-a spus ca eu să-mi reduc programul, iar eu nu am fost de acord”, a declarat Codruța Jula pentru FANATIK.

Tiberiu Groza, făcut praf de Codruța Jula: “Mai mare rușinea”

spune că a fost luată prin surprindere de gestul lui Tiberiu Groza. După incidentul care a avut loc pe scenă, în fața spectatorilor, Codruța Jula a dezvăluit faptul că s-a simțit foarte umilită. Acesta este și motivul pentru care a dorit să facă totul public și așa cum spune chiar ea, “să nu se lase pradă” unui om influent.

“În timp ce cântam, Tiberiu Groza tot îmi făcea semne. Îmi spunea că mai am 5 minute, că mai am 3 minute. Eu nu mă puteam concentra la public, pentru că tot stătea pe capul meu. Nu sunt eu vreo artistă emerită, dar a fost foarte urât gestul. A mers la sunet, să îmi dea sunetul jos.

La un moment dar a urcat pe scenă și mi-a spus să îi dau microfonul. Am apucat pe grabă să îmi iau rămas bun de la oameni cu un ‘La mulți ani’. Am întrebat publicul dacă e de acord să mai stau, iar oamenii au vrut. Noi ne-am hărțuit acolo pe scenă, în văzul tuturor, de mai mare rușinea. Toată lumea mi-a spus să nu dau importanță, să nu îi dau valoare.

Dar eu m-am simțit foarte umilită. Și pentru formația cu care m-am dus, care și-au înșirat acolo aparatura. A fost ca și cum am fost un nimeni. Am vrut să fac totul public ca să nu mă las pradă omului acesta influent. El acum a apărut și să prezinte, când putea să stea în spate și să lase lumea să-și facă treaba”, a mai adăugat artista Codruța Jula.

Scandalul dintre Tiberiu Groza și artistă a continuat în spatele scenei: “A venit ca un tată agresiv”

Se pare că altercațiile dintre Tiberiu Groza și Codruța Jula au continuat și în spatele scenei. Afaceristul a continuat să o umilească pe artistă și a făcut câteva gesturi care au deranjat-o. și faptul că cei doi se cunoșteau de ceva vreme. În plus, artista a declarat că pe viitor nu va mai dori să participe la evenimente unde va fi prezent și Tiberiu Groza.

“El m-a văzut ca pe un șoricel mic, care nu are nimic de zis. A zis că poate face ce vrea el, să-mi ia din minute, să-mi ia microfonul, să se dea el rotund pe scenă. Am primit multe mesaje care au fost de partea mea. Eu mă bucur de momentele la care mă cheamă oamenii. După tot episodul de pe scenă, a plecat și formația cumva cu capul plecat. Eu am stat acolo și l-am așteptat.

Până și restul soliștilor au spus că dacă am nevoie de ei, vor rămâne acolo să spună ce au văzut, de fapt. După ce Tiberiu Groza a prezentat următorul solist, a venit la mine să vorbim. A venit cu un deget așa ridicat, ca un tată agresiv care te ceartă. Mi-a spus să nu mai fac așa ceva niciodată. Eu i-am spus că el nu se ceartă cu mine, noi nu ne-am văzut de ani de zile. Noi ne știam de când eram eu tânără și mergeam la concursuri, iar el era atunci director la Centrul pentru conservare și promovare.

Iar din cauza lui am avut doar uși închise. Eu dintotdeauna am avut o supărare pe el. El încă mă considera fata aia de la ușa închisă. A venit la mine să se dea cocoș. I-am spus să lase degetul jos, pentru că eu nu îi permit să vorbească așa cu mine. Apoi s-a făcut nevăzut. Am zis că la orice eveniment la care vom fi amândoi prezenți, ori se retrage el, ori mă retrag eu”, a mai declarat interpreta Codruța Jula pentru FANATIK.

Cine este controversatul afacerist Tiberiu Groza

Tiberiu Groza este un cunoscut afacerist clujean, care deține titlul de președintele Societății Cultural-Patriotice „Avram Iancu”. În plus, este asociat unic în cadrul Star Transilvania SRL, societate pe care a înființat-o în anul 2000. , Tiberiu Groza a făcut bani frumoși de pe urma Ansamblului Folcloric „Dor Transilvan”.

În anul 2022, spre exemplu, societatea afaceristului a strâns suma de 150.000 de lei din organizarea spectacolelor folclorice, asta numai în comuna Jucu. Se pare că Tiberiu Groza reușește să adune multe zerouri la conturile sale prin prisma afacerilor pe care le “învârte” cu talent. Cu toate acestea, interesant este faptul că firmele deținute de mogulul din Cluj figurează cu zero angajați. Mai mult decât atât, Tiberiu Groza nu se află la primul scandal. Acesta a fost implicat într-un conflict cu iz antisemit. În urma acestui scandal, a fost nevoit să își dea demisia din funcția de manager al Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Cluj.