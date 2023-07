Celebra bebelușă Oana este revoltată! Vacanța i-a fost distrusă de WizzAir!

a avut o experiență de coșmar! Oana Ioniță și-a programat din timp vacanța în Lisabona alături de familia ei. Totul ar fi trebuit să fie de vis și să se întoarcă relaxați din Lisabona, orașul lor preferat. Din păcate, socoteala de acasă nu s-a potrivit cu cea din târg. Bebelușa Oana Ioniță și cei dragi ei au ajuns într-o situație incredibilă!

Revoltător ce a pățit bebelușa de la Cronica Cârcotașilor în vacanță

Oana Ioniță, a plecat câteva zile cu familia în vacanță. Dansatoarea a ales ca destinație de vacanță Portugalia, Lisabona. Totul a decurs perfect în primele zile de concediu. Din păcate, la întoarcere, vedeta a avut parte de o umilință peste măsură! Oana Ioniță a povestit ce s-a întâmplat pe aeroportul din Lisabona.

„Aseară trebuia să zburăm spre casă la 20:30, ora locală din Lisabona.După ce am făcut check-in-ul și am trecut de controlul de securitate, au început întrebările: De ce nu s-a afișat zborul deși decolăm în 10 minute? Ni s-a comunicat să mergem la poartă 212 și, după controlul documentelor, am stat ca refugiațîi îngrădiți. Spațiul era restrâns pentru cei aproape 200 de români care trebuiau să se îmbarce în avion”, începe să povestească Oana Ioniță.

Bebelușa Oana Ioniță: „Stăteam pe jos, nu puteam merge nici la toaletă!”

„Am așteptat așa o oră, timp în care nu ni s-a comunica nimic. Femei cu copii mici, oameni în vârstă stand în picioare sau pe jos. Din păcate nu puteam să ne întoarcem să cumpărăm apă sau ceva de mâncare. Nici măcar la toaletă nu puteam merge pentru că toți făcusem deja check-în-ul. Trebuia doar să ne preia autobuzul pentru a face îmbarcarea în avion”, continuă povestea Oana.

Bebelușa Oana Ioniță: „Știam că sunt șanse să dormim în aeroport”

„La 9:42 (n.r. 21.42 ) ni s-a spus că avionul nu mai poate decola din motive tehnice. De atunci a început nebunia! Trebuia să ne luăm bagajele de cală și apoi să ajungem în Terminalul 1 pentru mai multe detalii”, spune Oana Ioniță.

Fiindcă a pățit ceva asemănător în trecut, Oana Ioniță a fost prevăzătoare. Astfel, dansatoarea a decis să își rezerve o cazare în apropierea aeroportului, pentru orice eventualitate.

„Am intrat pe Booking să ne rezervăm o cazare în apropierea aeroportului. Când am ajuns la Terminalul 1, deja primele cazări de pe Booking s-au luat. Știam că sunt șanse să rămânem fără cazare și să dormim în aeroport. Astfel, am luat primul apartament pe care l-am găsit”, dezvăluie fosta bebelușă.

Drumul până la apartamentul închiriat în Lisabona a însemnat o întreagă aventură. „Fără baterie la telefon cu trei copii după mine și pentru prima oară în Lisabona am reușit într-un final cu ajutorul șoferului de Uber, pe care l-am plătit suplimentar, să găsim cazarea. Am fost nevoiți să plătim suplimentar prin aplicație taxele de oraș și să îi trimitem proprietarului documentele noastre. Într-un final, în miez de noapte, am intrat în apartament . Fetele au adormit îmbrăcate din cauza oboselii. Erau pregătite ca la ora 8.00 să plecăm din nou spre aeroport”, continuă povestea Oana Ioniță.

„Am primit mesaj că avionul decola la 15:00, dar decolarea era la 12:00”

Bomboana de pe colivă a fost a doua zi. După o noaptea agitată, vedeta și familia sa se pregăteau să plece către aeroport. Oana Ioniță a rămas surprinsă când ora decolării avionului s-a schimbat.

„Dimineață când să ieșim pe ușa, am primit un mesaj că avionul va decola la 12:00. Apoi a urmat un alt mesaj că decolăm la 15:00. Am zis să mai facem un drum până la ocean măcar să vedem podul ce traversează râul Tagus. Pregătite să luăm un Uber, m-am uitat încă o dată pe aplicația de la WizzAir. Am remarcat că avionul era, totuși, la 12:00.

Pentru că nimeni la telefon nu ne putea da informații de la WizzAir, ne-am grăbit să plecăm la aeroport cu riscul să pierdem zborul. Aici ne-am întâlnit cu aceiași români care așteptau de aseară zborul. Acum suntem din nou la aceeași coadă care nu se mișcă. Stăm în același loc de aproape o ora, la check-în în drum posibil spre Roma unde vom face escală, probabil, spre București” , a povestit revoltată Oana Ioniță.