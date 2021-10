Centru de vaccinare din Sectorul 2 al Capitalei, închis. Suspiciuni de certificate false de imunizare. 168 de suspecți sunt audiați. Update

Poliția Capitalei a emis un pe tema cazului privind eliberarea de certificate false de vaccinare în centrul Neghiniță din Sectorul 2.

Instituția anunță că au fost efectuate 5 percheziţii imobiliare şi în orele următoare urmează să fie audiaţi 168 de suspecţi şi 10 martori.

”Astăzi, 28.10.2021, polițiști din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 2, pun în aplicare 5 de mandate de percheziție domiciliară, pe raza Municipiului București, într-un dosar in care se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de fals informatic.

Totodată, sunt puse in executare și 168 de mandate de aducere emise pe numele unor suspecți, precum și alte 10 pe numele unor martori, ce urmează a fi audiați.

În fapt, in luna august 2021, polițiști din cadrul Politiei Sectorului 2 – Serviciul de Investigare a Criminalității Economice au demarat cercetări cu privire la activitatea mai multor funcționari publici, detașați la un centru de vaccinare, din sectorul 2, care ar fi modificat, fără drept, date informatice implementate în evidența persoanelor vaccinate, rezultând astfel date ce nu ar corespunde adevărului, respectiv ar fi fost înlocuite datele persoanelor vaccinate împotriva Covid 19, cu ale unor persoane care nu au fost vaccinate în realitate, având ca scop obținerea frauduloasă a documentelor care să ateste vaccinarea.

În urma perchezițiilor au fost identificate și ridicate mai multe mijloace de probă. Cercetările sunt continuate sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 2”, anunță Poliția.