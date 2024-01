CFR Cluj a transferat un fundaș ucrainean. Nu a mai jucat fotbal de un an și jumătate!

În urmă cu o lună, patronul formației din Gruia anunțat la FANATIK SUPERLIGA că va face în perioada de mercato din iarnă, pentru ca Andrea Mandorlini să beneficieze de un lot cu care să se bată la titlu.

Un fundaș ucrainean, ultima achiziție a celor de la CFR Cluj

După ce , transfer anunțat în exclusivitate de FANATIK, CFR Cluj a anunțat și achiziționarea fundașului ucrainean Alan Aussi, care a evoluat ultima dată la Ponferradina, echipă din liga a doua spaniolă.

”Bine ai venit, Alan Aussi! Vă anunțăm că fundașul ucrainean Alan Aussi se alătură echipei noastre începând din această iarnă. Apărătorul și-a început activitatea sportivă la academiile celor de la Șahtior Donețk și Dinamo Kiev, perioadă în care, la nivel de juniori, a fost convocat constant la echipele naționale ale Ucrainei.

La seniori, tânărul jucător, în vârstă de 22 de ani, a evoluat la Pyunik Erevan, la FC Torpedo, formație din prima ligă bielorusă, dar și la Ponferradina, în Spania. Îi urăm bun venit în familia noastră și mult succes la CFR Cluj!”, se arată pe pagina de Facebook a grupării ardelene.

Alan Aussi este un fundaș central de 1,87 metri, care are două selecții la naționala U19 a Ucrainei. Crescut de Șahtior Donețk, el a ajuns la 17 ani la rivala Dinamo Kiev. A fost împrumutat pe rând la Slovan Liberec B, Torpedo Zhodino, Veres Rivne, Pyunik Yerevan, iar la începutul sezonului a fost cedat definitiv la Ponferradina, pentru care însă nu a jucat niciun minut.

Transferul jucătorului ucrainean este surprinzător, deoarece acesta nu a mai jucat o partidă oficială de un an și jumătate, el fiind mai mult accidentat. Ultima apariție pe gazon a lui Aussi datează din august 2022, pe când îmbrăca tricoul lui Pyunik Yerevan.

El Kaddouri, clauză specială în contractul cu CFR Cluj

FANATIK v-a prezentat cu CFR Cluj. Marocanul a semnat o înțelegere valabilă trei ani cu formația patronată de Neluțu Varga și va avea un salariu important.

În primul an, mijlocașul ofensiv va câștiga 15.000 de euro lunar, urmând ca salariul să crească progresiv în următorii ani de contract: 20.000 de euro lunar în al doilea an și 22.000 de euro în ultimul an de contract.

Pentru a evita o situație asemănătoare cu cea a lui Yevgen Konoplianka, jucător care a evoluat doar 54 de minute în prima parte a sezonului la CFR Cluj, Neluțu Varga a stipulat o clauză în contractul marocanului. El Kaddouri trebuie să joace minimum 10 meciuri până la vară, în caz contrar ardelenii au o opțiune de reziliere unilaterală a contractului, pe care o pot activa sau nu la finalul sezonului.