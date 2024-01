Toate cifrele din contractul super vedetei El Kaddouri. Neluțu Varga i-a pus o clauză anti-Konoplyanka. Exclusiv

CFR Cluj a dat lovitura în mercato și a reușit transferul vedetei Omar El Kaddouri. Mutarea FANATIK, fotbalistul fiind deja prezentat oficial la noua sa echipă.

Toate cifrele din contractul super vedetei El Kaddouri! Salariu de 15.000 de euro în primul sezon

FANATIK vă prezintă toate datele din contractul lui Omar El Kaddouri cu CFR Cluj. Marocanul a semnat un contract valabil trei ani cu formația patronată de Neluțu Varga și va avea un salariu important.

În primul an, mijlocașul ofensiv va câștigat 15.000 de euro lunar, urmând ca salariul să crească progresiv în următorii ani de contract: 20.000 de euro lunar în al doilea an și 22.000 de euro în ultimul an de contract.

Vedeta a trecut cu brio vizita medicală. Din informațiile noastre, El Kaddouri se află într-o formă fizică perfectă, poate juca de mâine dacă este cazul şi fără probleme are capacitatea de a mai evolua 2-3 ani la cel mai înalt nivel.

Clauză anti-Konoplyanka! Dacă nu joacă 10 meciuri în acest sezon, CFR Cluj poate rezilia unilateral

Pentru a evita o , jucător care a evoluat doar 54 de minute în prima parte a sezonului la CFR Cluj, Neluţu Varga a stipulat o clauză în contractul marocanului.

Ca să nu mai aibă surprize, El Kaddouri trebuie să joace minimum 10 meciuri până la vară, în caz contrar CFR Cluj are o opţiune de reziliere unilaterală a contractului, pe care o pot activa sau nu la finalul sezonului.

Este o clauză anti-Konoplianka, jucător adus ca o vedetă în vară la CFR Cluj, dar care a bifat doar patru prezenţe în tricoul ardelenilor şi un total de 54 de minute. Ucraineanul a reziliat în această iarnă cu ardelenii.

El Kaddouri, 108 meciuri în Serie A!

Omar El Kaddouri a făcut carieră în Serie A, unde a jucat la Brescia, Napoli, Torino şi Empoli. Marocanul a fost un om exponenţial în sezonul 2018-2019 la PAOK Salonic, când echipa antrenată de Răzvan Lucescu a făcut “dubla” campionat-cupă în Grecia.

Mijlocaşul ofensiv a bifat şi 30 de selecţii în echipa Marocului, pentru care a jucat între 2013 şi 2020. A marcat cinci goluri pentru prima reprezentativă.

“El Kaddouri este o adevărată lovitură. După părerea mea este cel mai bun jucător care vine în ultimii ani în campionatul României. SuperLiga nu a mai văzut un jucător precum El Kaddouri. Nu are sens să mai trecem în revistă echipele la care a fost. Este un super fotbalist și o super lovitură pe care am reușit să o dăm pentru fanii CFR Cluj. Nu am mai văzut un jucător ca El Kaddouri aici”, Neluţu Varga pentru FANATIK

33 de ani are Omar El Kaddouri

600.000 de euro este cota de piaţă a lui El Kaddouri