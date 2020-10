CFR Cluj, campioană și la audiențe. Câți români au urmărit la televizor victoria cu ȚSKA Sofia

CFR Cluj a debutat cu dreptul în grupele Europa League, victoria de la Sofia fiind urmărită de foarte mulți români. Dacă bulgarii au avut spectatori în tribune, echipa lui Dan Petrescu a fost susținută în număr mare din fața televizorului.

Meciul din grupa A a UEFA Europa League dintre ȚSKA Sofia și CFR Cluj s-a văzut în România la trei televiziuni diferite: Digi Sport 1, Telekom Sport 1 și Look Plus.

Datorită jocului de la Sofia, Digi Sport a fost în luptă directă cu televiziunile generaliste la capitolul audiențe. Look a fost pe toate segmentele în primele 15 locuri, spre deosebire de Telekom Sport, care a obținut aceeași performanță doar pe comercial.

Audiențele meciului ȚSKA Sofia – CFR Cluj. Câți români i-au ținut pumnii campioanei de la televizor

Conform paginademedia.ro, în intervalul orar 20:00 – 22:00, la ȚSKA Sofia – CFR Cluj s-au uitat, în medie, 772 de mii de telespectatori. Numărul acesta situează pe locul 4 trioul Digi Sport 1, Telekom Sport 1, Look Plus, imediat sub PRO TV, Kanal D și Antena 1.

Ce transmiteau PRO TV, Kanal D și Antena 1 în timp ce ardelenii jucau la Sofia

PRO TV : știri sportive, buletin meteo, un episod din Las Fierbinți și prima parte a emisunii Ferma;

: știri sportive, buletin meteo, un episod din Las Fierbinți și prima parte a emisunii Ferma; Antena 1 : știri sportive, buletin meteo și filmul de animație „Ferdinand”;

: știri sportive, buletin meteo și filmul de animație „Ferdinand”; Kanal D: un episod din serialul „Nemilosul Istanbul”;

La nivel național, partida de debut a ardelenilor în grupele Europa League a fost urmărită cel mai mult pe canalul Digi Sport 1. Acesta s-a situat pe locul 4, peste Antena 3 sau România TV, cu 539 de mii de telespectatori. La Look Sport Plus, locul 11, fotbaliștii lui Dan Petrescu au fost urmăriți de 159 de mii de telespectatori, iar la Telekom Sport 1, locul 22, de 74 de mii de telespectatori.

În intervalul orar în care se disputa meciul, pe primul loc s-a situat PRO TV, care a avut 1.782.000 de privitori, urmat de Kanal D, cu 1.235.000 de telespectatori, și Antena 1, cu 794.000 de urmăritori.

Situația nu s-a schimbat prea mult nici în mediul urban, acolo unde ardelenii au fost cei mai urmăriți pe același Digi Sport 1, care a avut 379 de mii de privitori, număr care a întrecut și de această dată Antena 3 și România TV. Look Plus s-a clasat tot pe locul 11, cu 68 de mii de telespectatori, în timp ce Telekom Sport 1 a avut parte de o creștere, locul 16, cu 52 de mii de urmăritori.

Și acest top a fost condus de postul din Pache Protopopescu, 776 de mii de urmăritori. Pe locul 2 s-a aflat Kanal D, cu 608 mii de telespectatori, și Antena 1, cu 472 de mii de urmăritori.

Victoria lui CFR Cluj, atractivă pentru tineri

În zona comercială, Digi Sport 1 a stat cel mai bine, postul RCS-RDS fiind foarte aproape de locul 3. Aici, confruntarea de la Sofia a generat o medie a audienței de 147 de mii de telespectatori. Look Sport Plus a intrat în top 10, cu 23 de mii de tineri urmăritori, în timp ce Telekom Sport 1 s-a situat pe locul 13, cu 19 mii de privitori.

PRO TV nu a putut fi detronat nici pe acest segment. A avut 338 de mii de telespectatori. Antena 1 a întrecut însă Kanal D, 204 mii de urmăritori cu vârste fragede, podiumul fiind completat de Kanal D, 159 de mii de privitori.