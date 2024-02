CFR Cluj o înfruntă pe Dinamo în Gruia fără un om de bază. în această iarnă, mutare anunțată în exclusivitate de FANATIK, s-a accidentat și va lipsi o bună perioadă de timp. Adrian Mutu a susținut la conferința de presă că Dinamo are jucători ofensivi periculoși.

CFR Cluj, fără un om de bază cu Dinamo! Anunțul lui Adrian Mutu: „Trebuie să jucăm fără el!”

CFR Cluj caută a doua victorie consecutivă în SuperLiga contra lui Dinamo, vineri seară, în Gruia. Cu un succes, o va egala la puncte pe Rapid, pe locul 2, și se va apropia la 7 puncte de liderul FCSB.

Adrian Mutu nu îi are la dispoziție pe Omar El Kaddouri și Anton Kresic. Primul a suferit o întindere de gradul I la antrenament și va sta pe bară o bună perioadă de timp. „Sunt într-o formă bună cei de la Dinamo, vin după două victorii în campionat. Avem un meci extrem de dificil. Au arătat că știu să joace fotbal, au jucători care pot să facă diferența. Trebuie să fim foarte atenți la ei.

O săptămână bună. Ne-am antrenat bine. Din păcate, am avut și câteva probleme medicale, dar știm ce ne așteaptă, știm ce trebuie să facem. Trebuie să câștigăm acest meci pentru că avem nevoie de puncte.

Are o întindere de gradul I (n.r. El Kaddouri). Sperăm să intre cât mai repede posibil la lucru. Era un jucător important și în formă de care aveam nevoie. Din păcate, trebuie să jucăm fără el.

Kresic se recuperează, este sub tratament. Ei sunt singurii jucători cu probleme medicale. Camora s-a antrenat bine. Are minute în picioare, îl ajută și fizicul. Sperăm să avem șansa să-i oferim minute în meciul cu Dinamo”, a declarat Adrian Mutu, la conferința de presă.

Adrian Mutu, cuvinte de laudă la adresa lui Dinamo: „M-aș bucura să se salveze de la retrogradare. Are jucători care pot face diferența”

Principalul obiectiv al lui Adrian Mutu în meciul cu Dinamo este victoria. În schimb, „Briliantul” își dorește ca fosta sa echipă să se salveze de la retrogradare. Fostul antrenor de la Rapid sau Neftci Baku a anunțat că jucătorii săi vor da totul pentru cele 3 puncte.

„Nu ar avea de ce să mă primească în altfel decât bine (n.r. fanii lui Dinamo). Am fost la Dinamo, am câștigat cu Dinamo. M-aș bucura pentru ei să se salveze de la retrogradare. Fotbalul românesc are nevoie de Dinamo, dar de o Dinamo puternică pentru a anima și mai mult fotbalul nostru.

Mă bucur că au revenit în Liga 1. Dinamo are o forță colectivă. Sunt jucători care pot face diferența în față, de aceea trebuie să fim foarte atenți.

Întotdeauna când am jucat contra lui Dinamo a fost un meci special și așa va fi și mâine-seară. Asta nu schimbă cu nimic. Sunt profesionist și îmi fac treaba. Sper să câștig”, a mai spus Adrian Mutu.

Adrian Mutu recunoaște presiunea de la CFR Cluj: „Trebuie să ținem aproape de FCSB și Rapid”

Lupta pentru titlu devine din ce în ce mai tensionată pe măsură ce etapele se scurg. Rapid s-a apropiat de liderul FCSB, iar Adrian Mutu speră ca CFR Cluj să facă același lucru. Antrenorul a recunoscut că se confruntă cu presiunea rezultatului.

„Există întotdeauna presiunea rezultatului. Trebuie să ținem aproape de FCSB și Rapid. De aceea avem această presiune a rezultatului. Contează și jocul rezultatelor. Cu cât distanța este mai mică, atunci când intri în play-off șansele cresc.

Era o distanță considerabilă între noi și FCSB. Ei și Rapid au primele șanse fiind primii în clasament. Eu am auzit că Politic s-a antrenat și că totul e în regulă. Așa spun ei, dar noi am auzit altceva.

Nu contează lucrurile astea cu toate că Politic e un jucător aflat într-un moment bun, a marcat în etapa trecută. Este un jucător periculos, vom vedea”, au fost cuvintele lui Adrian Mutu.