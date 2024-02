Neluțu Varga, anunț-surpriză despre transferurile lui Manea și Otele de la CFR Cluj. „E o veste bună pentru noi toți”

şi se apropie la 8 puncte de liderul FCSB, care va juca luni seara cu Farul. În ciuda diferenţei mare de puncte, echipa din Gruia se gândeşte la titlu.

Neluțu Varga, anunț-surpriză despre transferurile Manea și Otele de la CFR Cluj: “Telenovela s-a încheiat!”

Neluţu Varga a declarat la FANATIK SUPERLIGA că şi atacantul va rămâne la CFR Cluj până în vară. Patronul ardelenilor a declarat că Manea îşi va prelungi contractul cu CFR:

“Telenovela Otele s-a încheiat. Nu am primit suma pe care am dorit-o, 4 milioane de euro, și pot să vă confirm oficial că până în vară Otele nu mai pleacă de la CFR Cluj.

Îi transmit lui Otele să-i stea capul la fotbal, să facă diferența, să aducă plusvaloare, să marcheze goluri și să ne ajute să ne luptăm pentru titlul de campioni ai României.

“Cu Manea am bătut palma pentru o prelungire de un an”

Deci Otele este subiect închis. Până în vară rămâne la CFR Cluj. Sunt convins că e o veste bună și pentru suporteri și mai ales pentru Adi Mutu. În ceea ce îl privește pe Manea, nu avem nicio ofertă concretă de la Galatasaray.

Doar vorbe, povești, speculații… Nu am primit nimic, nicio sumă, niciun mail măcar de la Galatasaray, că l-ar dori pe Manea, așa că este o pistă falsă. Cu Manea am bătut palma pentru o prelungire de un an și jumătate a contractului, zilele viitoare vom semna și eu cred că Manea ne va ajuta în continuare încă un an și jumătate să ne îndeplinim toate obiectivele.

Este un jucător formidabil, de o mare valoare. CFR Cluj are nevoie de el, dar eu cred că și Manea are nevoie de CFR Cluj. Deci îl veți mai vedea pe Manea încă mult timp de acum încolo la CFR Cluj.

Asta, bineînțeles, dacă nu apare vreo ofertă cu totul și cu totul ieșită din comun pentru valoarea acestui jucător cu adevărat formidabil și reprezentativ pentru CFR Cluj, dar și pentru fotbalul românesc”, a spus Neluţu Varga la FANATIK SUPERLIGA.

Adi Mutu a început perfect mandatul pe banca lui CFR Cluj. “Briliantul” a câştigat la debut, 4-1 cu FC Voluntari şi 2-1 pe terenul lui Petrolul. Sâmbătă, de la 21:15, în Gruia se joacă derby-ul cu Rapid.

