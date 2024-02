CFR Cluj se înfruntă cu Petrolul Ploiești pe stadionul „Ilie Oană” sămbătă, de la ora 19:00, și va da și peste Marian Copilu. Cristi Balaj a declarat în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA că întâlnirea cu fostul președinte nu este specială.

CFR Cluj faţă în faţă cu Marian Copilu: “Nimic special. Nu joacă el!”

și CFR Cluj se întâlnesc din postura de adversari în SuperLiga. Fostul președinte din Gruia s-a mai văzut cu ardelenii din această poziție atât la Petrolul Ploiești, cât și la Universitatea Craiova, iar Cristi Balaj a vorbit despre confruntare la FANATIK SUPERLIGA.

ADVERTISEMENT

Actualul președinte din Gruia nu este de părere că revederea cu Marian Copilu la Ploiești este specială pentru ardeleni. Cristi Balaj sper să găsească o suprafață de joc decentă pe stadionul „Ilie Oană” la ora confruntării directe cu Petrolul.

„Este o partidă dificilă, sper ca terenul să fie mai bun decât la ultima partidă pe care au jucat-o acasă pentru că atunci vremea au creat oarecare dificultăți. Este important și pentru echipa gazdă, pentru noi și spectatori să fie un teren cât mai bun pentru a avea un spectatol frumos.

ADVERTISEMENT

De ce ar fi? Nu joacă el, am jucat și împotriva Craiovei și nu a fost nimic deosebit față de partidele precedente. Suntem oameni civilizați și este important să îți respecți adversarul”, a spus Cristi Balaj la FANATIK SUPERLIGA, emisiune în direct de la ora 10:30 în fiecare zi de luni, marți și vineri pe site-ul .

CFR Cluj, profit uriaş din transferuri în acest sezon: “Puteam să aducem şi mai mulţi bani!”

realizate în sezonul 2023-2024 din SuperLiga, iar FANATIK v-a prezentat cifrele clujenilor. Aceștia sunt lideri în campionatul românesc cu aproximativ 9 milioane de euro care au intrat în conturile clubului.

ADVERTISEMENT

Nana Boateng, Andrei Burcă, Yuri Matias, Claudiu Petrila, Bogdan Țiru, Emmanuel Yeboak și Ermal Krasniqi sunt printre jucătorii care au plecat pe suma de transfer mare de la CFR Cluj. Ultimul cedat este chiar internaționalul kosovar la Rapid, așa cum FANATIK a anunțat.

„Din păcate nu ne-a ajutat faptul că nu am avut o calificare în grupele Conference. Înainte de accesul în grupe i-a întâlnit pe cei de la Adana, o echipă care a avut noroc din punctul meu de vedere.

ADVERTISEMENT

Șansele nu au fost 0, am avut șanse mari în a ne califica, consider că dacă am fi trecut de Adana, fiind cap de serie, în următoarele meciuri am fi ajuns precis în Conference League. Ar fi fost un an în care balanța ar fi fost pe plus”, a spus președinte ardelenilor.

CFR Cluj, REINTALNIRE cu Marian Copilu la meciul cu Petrolul