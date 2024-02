CFR Cluj și-a schimbat strategia și a înregistrat un profit uriaș din transferurile realizate în sezonul 2023-2024. Deși ardelenii au încasat milioane de euro din urma sumele de transfer, Cristi Balaj spune că situația financiară putea să fie cu mult mai bună dacă se calificau în grupele Conference League.

CFR Cluj, profit uriaş din transferuri în acest sezon: “Puteam să aducem şi mai mulţi bani!”

Transferurile au adus sume mai importante decât niciodată la CFR Cluj și au asigurat deja bugetul ardelenilor. FANATIK vă prezintă cât au obținut ardelenii din vânzarea jucătorilor precum Nana Boateng, Andrei Burcă, Yuri Matias, Claudiu Petrila, Bogdan Țiru, Emmanuel Yeboak și Ermal Krasniqi.

CFR Cluj a încasat în total 9,01 milioane de euro din transferurile realizate în actualul sezon și este liderul din SuperLiga din acest punct de vedere. Pe poziția secundă este Farul Constanța cu 6,68 milioane de euro, fiind urmată de FC Hermannstadt cu 1,33 milioane.

Cristi Balaj a vorbit profitul înregistrat din transferuri la CFR Cluj și a mărturisit că situația financiară a clubului putea să fie mult mai bună. Președintele ardelenilor spera la sume importante și din calificarea în grupele Conference League la începutul sezonului.

„Din păcate nu ne-a ajutat faptul că nu am avut o calificare în grupele Conference. Înainte de accesul în grupe i-a întâlnit pe cei de la Adana, o echipă care a avut noroc din punctul meu de vedere.

Șansele nu au fost 0, am avut șanse mari în a ne califica, consider că dacă am fi trecut de Adana, fiind cap de serie, în următoarele meciuri am fi ajuns precis în Conference League. Ar fi fost un an în care balanța ar fi fost pe plus”, a spus Cristi Balaj la FANATIK SUPERLIGA, emisiune în direct de la ora 10:30 în fiecare zi de luni, marți și vineri pe site-ul .

Măriri de salariu la CFR Cluj: „Bîrligea este pe listă”

, însă a pregătit și alte contracte pentru jucătorii importanți. Cristi Balaj a anunțat că contracul internaționalului român se va mari.

„Vom discuta cu unii jucători care au contractele foarte, foarte mici. Nu pot să dau detalii, nici nu am voie să vorbesc despre contractele jucătorilor care sunt confidențiale. Bîrligea este pe listă.

Există acel fair-play financiar care aduce anumite limite și când vorbim de mărirea contractelor. Bîrligea nu are clauză, facem pentru că merită. Există jucători cărora li se propus cu clauza, lui Manea spre exemplu. Încă nu este stabilită, vrem să îl sprijinim să își găsească un club în care condițiile financiare sunt mai avantajoase”, a spus Balaj.

Profit enorm pentru CFR Cluj la transferuri