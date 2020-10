CFR Cluj-KuPS Kuopio, șanse mari pentru televizare. Televiziunile oferiseră mai puțin decât salariul lunar al lui Dan Petrescu. Exclusiv

CFR Cluj-KuPS Kuopio are șanse mari pentru televizare, după ce formația din Gruia a reluat negocierile cu televiziunea interesată să difuzeze partida.

Deși prima ofertă a televiziunilor nu a fost una pe placul ardelenilor, FANATIK a aflat că cele două părți sunt acum aproape să ajungă la o înțelegere.

Meciul dintre CFR Cluj și KuPS Kuopio se va disputa joi, 1 octombrie, de la 18:30 și va avea loc în play-off-ul Europa League.

CFR Cluj-KuPS Kuopio, șanse mari pentru televizare. Oferta inițială, refuzată de CFR

Cu doar câteva ore înaintea meciului dintre CFR Cluj și KuPS Kuopio nu se știe încă cine va televiza partida din play-off-ul Europa League. Totuși, clujenii și un trust media se află foarte aproape să ajungă la o înțelegere.

FANATIK a aflat că oferta inițială primită de ardeleni în schimbul drepturilor de televizare pentru partida din Europa a fost una în valoare de 30.000 de euro. Oficialii campioanei României nici nu au vrut să discute despre o astfel de sumă, având în vedere că numai salariul lunar al lui Dan Petrescu se ridică la 40.000 de euro.

Așadar, din banii pe care i-ar fi putut obține în schimbul drepturilor de televizare pentru meciul cu finlandezii de la KuPS, clujenii n-ar fi putut să achite nici măcar salariul pe o lună al antrenorului.

La fel ca FCSB-Slovan Liberec. Unde se televizează și câți bani primește CFR Cluj

La fel ca partida dintre FCSB și Slovan Liberec, sunt șanse foarte mari ca meciul CFR-ului să fie difuzat de canalul Prima TV, pentru că drepturile sunt aproape să fie achiziționate tot de Clever Media.

Așa cum FANATIK a anunțat în exclusivitate, pentru partida FCSB-Slovan, Clever Media a plătit 50.000 de euro, mult sub suma inițială cerută de Gigi Becali. Trustul media va plăti aceeași sumă și pentru drepturile de televizare aferente partidei din Gruia.

Trustul lui Adrian Tomșa are în portofoliu atât postul Prima TV, achiziționat în această toamnă, cât și canalele Look. Meciurile sunt difuzate pe Prima TV pentru că acest canal se află mai în față decât posturile Look în lista „must carry” a furnizorilor. Astfel, șansele obținerii unei audiențe satisfăcătoare sunt mult mai mari dacă evenimentul beneficiază de expunerea pe care o poate oferi Prima TV.

