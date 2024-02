CFR Cluj, primul transfer pentru sezonul viitor! Cum a reacţionat Adrian Mutu

, dar a vorbit și despre mutarea pe care a făcut-o Neluțu Varga pe piața transferurilor: Mohammed Kamara. Dezvăluiri la FANATIK SUPERLIGA.

Adrian Mutu a vorbit despre transferul internaționalului liberian Mohammed Kamara: „Un jucător foarte bun”

Adrian Mutu a comentat la FANATIK SUPERLIGA : „E o discuție mai veche. A semnat după ce am venit eu, dar m-am uitat și eu la el. Este un jucător foarte bun. Din vară va fi jucătorul nostru”.

Antrenorul lui CFR Cluj se gândește că ar putea să piardă unul dintre cei mai importanți jucători la finalul sezonului: „E important să ne pregătim sezonul de-acuma pentru că nu se știe ce se va întâmpla la vară, dacă Otele o ține în ritmul ăsta riscăm să îl vindem ca să spun așa. Și atunci trebuie să fim pregătiți”.

Mutu e de părere că e un jucător mai în formă decât atacantul nigerian la CFR: „De când am venit eu cele mai multe goluri le are Bîrligea așa că… Otele este un jucător care are consistență până acum în joc, chiar dacă de multe ori eu cred că profită mai mult decât ar trebui de calitățile sale.

Și anume aceea că e foarte puternic unu la unu. Îl vedeți și dumneavoastră. Așa cum îi spun eu în multe momente, trebuie să diversifice puțin alegerile, pentru că dup-aia devine previzibil.

În unele momente ar trebui să joace cu echipa și dup-aia are timp și să fixeze adversarul direct. Pentru că altfel riscă să obosească, să consume energii inutil și va dăuna echipei. Dar e un jucător de perspectivă, care e important. A crescut foarte mult față de ce era la UTA și lucrul ăsta ne bucură”.

Adrian Mutu lucrează individual cu Bîrligea: „Am stat de vorbă cu el”

Adrian Mutu încearcă să îl ajute pe Bîrligea cu experiența sa, ca de la atacant la atacant, mai ales că acesta ratează destul de multe ocazii: „Până la urmă la atacanți se întâmplă, asta e. Probabil dacă toți atacanții ar da gol la câte ocazii au… Vă dați seama că și lui Haaland i se întâmplă. E o chestiune de inspirație. Bîrligea e și mai tânăr, cred că acuma începe să se maturizeze.

Am stat de vorbă cu el și o să avem și un program așa individual pentru că e nevoie să lucrezi tot timpul pentru a putea îmbunătăți acest aspect.

E o vorbă pe care o auzeam de când eram mic: ‘Important e că ești acolo, că ajungi’”, a mai spus „Briliantul” la FANATIK SUPERLIGA, emisiunea care e LIVE de la ora 10:30 pe în fiecare luni, marți și vineri de la 10:30.

