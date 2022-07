CFR Cluj se reorientează către un portar străin după ce a fost refuzată de Florin Niță și Silviu Lung jr.: „Va fi unul foarte bun!”

Revenirea lui Florin Niță în întrecerea internă, la CFR Cluj, nu s-a produs, cele două părți nereușind să ajungă la o înțelegere din cauza diferențelor mari în plan financiar. Titularul naționalei va evolua, în străinătate. Și cum campioana n-a ajuns la un acord nici cu , anunță acum că va aduce un goalkeeper din străinătate.

”Suntem în discuții cu mai multe echipe”, a anunțat impresarul lui Florin Niță

În momentul în care tratativele dintre CFR Cluj și Florin Niță s-au oprit, Cristi Balaj, președintele clujenilor, a explicat, la emisiunea Fotbal Club de la , motivele.

”Florin Niță a cerut o sumă mult prea mare pentru posibilitățile oricărui club în România. Au fost negocieri, da. Dacă îi dădeam cât a cerut, atunci el era în lotul CFR-ului acum”, a declarat Balaj.

A venit apoi și un punct de vedere oficial din partea portarului. Impresarul Bogdan Apostu a vorbit, în exclusivitate la PRO Arena, în cadrul emisiunii Ora Exactă în Sport, despre oferta făcută de CFR.

”Oferta CFR-ului, din punct de vedere financiar a fost foarte bună. Doar că Niță este la echipa națională și e normal să aibă anumite pretenții.

Cel mai probabil, va semna cu o echipă din străinătate. Suntem în discuții cu mai multe echipe din afara României și spunem că va semna în următoarea săptămâna cu altcineva”, a spus impresarul Apostu.

CFR este tranșantă: ”O să vină un portar străin”

CFR Cluj a renunțat la croatul Karlo Letica. Iar pe Otto Hindrich l-a împrumutat în Ungaria. Și l-a dorit pe Mihai Popa, de la FC Voluntari, dar trasferul a căzut din motive financiare.

A urmat refuzul lui Florin Niță, dar și cel al lui Silviu Lung jr., care a ales să evolueze pe alte meridiane. Astfel CFR Cluj a rămas în lot cu doar doi portari, Cristian Bălgrădean și Răzvan Sava.

Dan Petrescu își dorește însă încă un portar. Iar Cristi Balaj a anunțat în exclusivitate pentru Digi Sport că . Mai mult, susține că este mai bun decât cei trei goalkeeperi români care au fost în vederile clubului.

”Apropo de intenția ministrului Novak, am încercat să aducem portar român. Popa a fost mult prea scump față de ceea ce am fi putut să oferim. Niță a cerut mai mult decât ceea ce am oferit și nu am oferit puțin. Cu Silviu Lung nu am mai dezoltat subiectul financiar pentru că a ales să meargă într-o țară unde se plătește infinit mai bine decât în România.

Suntem obligați să ajungem la varianta unui portar străin. Vom aduce un portar străin foarte bun, probabil chiar mai bun decât aceste trei variante pe care le-am avut inițial în vedere. Pe acești portari am încercat să îi aducem nu doar pentru că sunt foarte buni, ci și pentru că sunt români, dar nu am reușit”, a declarat Cristi Balaj pentru Digi Sport.