CFR Cluj – UTA, ora 17:00, în etapa 28 din SuperLiga. Arădenii joacă în misiune imposibilă. Echipele de start

Meciul CFR Cluj – UTA are loc joi, 2 martie, cu începere de la ora 17:00, în cadrul etapei 28 din SuperLiga. Clujenii sunt pe locul doi, la cinci puncte de liderul Farul, dar cu acest meci mai puțin și cu o victorie, foarte posibilă, ar menține distanța de două lungimi în urma dobrogenilor. La UTA situația e critică, echipa e penultima, pe loc retrogradabil, cu 24 de puncte și după această deplasare de foc va urma un alt meci infernal, acasă cu FCSB.

Unde se joacă meciul CFR Cluj – UTA

Întâlnirea CFR Cluj – UTA se dispută joi, 2 martie, de la ora 17:00, pe stadionul dr. Constantin Rădulescu din cartierul Gruia al Clujului, în etapa 28 din SuperLiga. Stadionul a fost plin ochi la returul cu Lazio din play-off-ul Conference League, dar prezența masivă a suporterilor nu a ajutat la nimic, ardelenii făcând doar 0-0 după 0-1 în tur și ieșind astfel din Europa.

Ținând cont că acesta este un meci al Ardealului, eveniment la care, de obicei, numărul spectatorilor crește simțitor, fiind vorba de orgolii regionale, este de așteptat ca la acest meci să se afle în tribune în jur de 5-6 mii de spectatori, o cifră decentă la meciurile CFR-ului de acasă, pentru că, se știe, la Cluj majoritatea țin cu Universitatea.

Cine transmite la TV partida CFR Cluj – UTA

Partida se joacă joi, 2 martie, de la ora 17:00, pe stadionul dr. Constantin Rădulescu din cartierul Gruia al municipiului de pe Someș, în etapa 28 din SuperLiga și va fi televizată pe programele Digi Sport 1, Orange Sport 1 și Prima Sport 1. O mai puteți viziona intrând pe site-ul FANATIK.RO, în format LIVE VIDEO.

Joi, 2 martie, la Cluj este o vreme bună pentru fotbal, cu un cer senin pe tot parcursul zilei. Nu există nici un pericol de precipitații, ceea ce este foarte bine ținând cont că suprafața de joc oricum este mult mai bună decât cea de pe Cluj Arena, unde evolueazâ cea mai iubită echipă din oraș, Universitatea.Lucian Rusandu din Sfântu Gheorghe va fi arbitrul acestui meci.

Ce jucători absentează din meciul CFR Cluj – UTA

a rămas fără cuvinte după ce după meciul retur cu Lazio s-a trezit fără unul dintre atacanții din lot, Cephase Malele, împrumutat de la echipa saudită Al Tai, care a plecat acuzând anumite reacții rasiste la adresa sa precum și neînțelegeri cu antrenorul. El ar fi trebuit în mod normal să joace la Cluj până în iunie. Absenți sunt la acest meci și mijlocașul Boateng, suspendat și atacantul Birligea, accidentat, trimis în Serbia, la celebra vindecătoare Marijana, să se refacă mai repede.

Laszlo Balint are un singur jucător care nu poate răspunde la apel pentru acest meci, bătăiosul mijlocaș albanez Batha, care este suspendat. Situația arădenilor s-a complicat mult, ei fiind pe locul 15, retrogradabil, ca urmare a faptului că echipele din fața lor au câștigat puncte și și-au mărit avansul. În plus, etapa următoare UTA are iarăși un joc infernal, acasă cu FCSB.

Cote la pariuri la jocul CFR Cluj – UTA

Era absolut normal ca bookmakerii să meargă hotărât la victorie pe marii favoriți de la CFR Cluj, chiar dacă mai sunt în atac doar Yeboah, Ranga și Maglica. 1,50 are CFR și e cotă excelentă. Dacă arădenii ar reuși să repete marea victorie din Gruia nu cu mult timp în urmă ar avea cotă 9:00. Șansă dublă X2 ajunge la 2,80 iar gol marcat de UTA la 2,10.

UTA poate pleca de la avantajul mental al faptului că în ultimele două deplasări la Cluj CFR a luat doar un punct, 0-0 sezonul trecut, în 2020 cedând cu 1-0, gol al lui Hora. Trebuie să ne întoarcem tocmai la anul 2007 ca să amintim de ultimul aucces acasă al feroviarilor cu UTA, un 2-0 în noiembrie după un mult mai rotund 5-0 în aprilie.