Charlotte, replică pentru Ioana Năstase, soția tatălui ei: „Spune numai minciuni! E disperată să apară”

Charlotte o atacă pe soția tatălui său, după acuzațiile făcute la adresa acesteia. Ce i-a spus fiica lui Ilie Năstase actualei soții a tenismenului?

Charlotte o atacă pe Ioana Năstase. Ce a spus despre soția tatălui ei

Charlotte Năstase a răbufnit la adresa soției tatălui său, Ioana Năstase. După ce a aflat că fiica soțului său, Charlotte, și-a deschis un cont de Onlyfans și îl acuză pe tenismen că nu are grijă de copiii lui și că nu îi dă bani, Ioana Năstase i-a adus mai multe acuzații acesteia.

ADVERTISEMENT

Răspunsul a venit rapid, iar Charlotte Năstase a spus că nu a întâlnit-o niciodată pe actuala soție a a tatălui său, fostul mare tenismen Ilie Năstase, așa că a explicat că nu înțelege de ce Ioana Năstase se ia de ea.

Mai mult, fiica lui Ilie Năstase a acuzat-o pe Ioana Năstase că spune numai minciuni și că singurul motiv pentru care ar vorbi despre acest subiect este că îi place să primească atenție din partea presei.

ADVERTISEMENT

Charlotte Năstase o acuză pe Ioana Năstase că își dorește atenție

Charlotte Năstase a spus că soția tatălui ei nu știe nimic despre ea, așa că nu înțelege de ce vorbește despre viața ei sau relația cu tatăl său. Aceasta a clarificat și un alt aspect și a spus că nu a avut niciodată copii.

Charlotte Năstase a acuzat-o pe că este „disperată să apară” în ziare.

ADVERTISEMENT

„Niciodată nu am întâlnit-o pe actuala lui nevastă, care spune numai minciuni! Cred că își dorește doar atenția media și să apară prin ziare! Să fie clar, eu niciodată nu am avut copii și nici nu am pierdut vreun copil!

Ea nu știe nimic despre mine, nu știu de ce se bagă ea că nu e treaba ei. E disperată să apară!“, a spus Charlotte pentru

ADVERTISEMENT

a început după ce tânăra și-a deschis un cont de Onlyfans, iar soția tatălui său a fost scandalizată, spunând că Ilie Năstase îi trimite mereu bani.