Chef Joseph Hadad a gătit pentru Bill Clinton: „De la emoții, am rămas blocat”. Ce preparat a pregătit pentru fostul lider al Americii

Joseph Hadad a povestit cum a ajuns să gătească pentru unele dintre cele mai personalități ale lumii. În urmă cu 30 de ani era bucătar în Tel Aviv și a pregătit bucate alese pentru președintele american Bill Clinton, dar și pentru Itzak Rabin, premierul Israelului.

Joseph Hadad este unul dintre cei mai cunoscuți bucătari din România. În vârstă de 62 de ani, are o carieră impresionantă.

După ce s-a mutat la București, în anul 1977, le-a preparat mâncăruri alese unor personalități precum Gheorghe Hagi, Traian Băsescu, Ion Iliescu, Petre Roman.

Însă, înainte de asta, atunci când era în Tel Aviv, a gătit pentru Michael Jackson, Madonna, Mihail Gorbaciov, François Mitterrand, Bill Clinton și Itzak Rabin.

„Eram la King David, iar președintele american a venit cu 120 de persoane, cu bodyguarzi, cu toții. Stătea la camera 622. Am gătit pentru ei.

A venit bodyguardul nostru de la hotel, plus trei de la americani, cu câini. ‘Unde gătește, cheful? Aveți jumătate de oră să luați toate ingredientele și un ajutor de bucătar, dar nu poate să iasă afară'”, a povestit Joseph Hadad în podcast-ul Da, bravo!, găzduit de Mihai Bobonete,

„Am rămas blocat”

Emoțiile au fost mari pentru juratul MasterChef și preț de câteva minute nu s-a putut concentra. Bucătarul era supravegheat și îi era teamă ca nu cumva să facă o mișcare greșită.

„A pus un lanț la ușă și a zis că trebuie să miroasă ei tot! Am avut depresie mare, am transpirat tot. Aveam 36 de ani, m-am simțit nebun. Nu am putut să fac nicio mișcare, am rămas blocat! De la emoții, stăteau lângă mine, miroseau tot.

‘Te rog, nu pot să mă mișc’, le-am zis. Am băut un pahar cu apă, apoi după zece minute mi-am revenit”, a adăugat celebrul bucătar.

Chef Joseph Hadad regretă că nu l-a putut servi personal pe Bill Clinton. Ce preparat a pregătit pentru fostul lider american

Jospeh Hadad i-a dezvăluit lui Mihai Bobonete că regretă faptul că nu i-a fost permis să-i servească personal pe Bill Clinton și pe Itzak Rabin. Cu toate acestea, își aduce aminte ce preparat și-a dorit fostul lider al Americii, și anume somon gătit la abur cu salată.

„Bill Clinton este foarte atent la toate detaliile, asocierile. El nu asociază cartoful peştelui sau cărnii, mănâncă foarte sănătos.

Ţin minte că atunci i-am pregătit somon gătit la abur cu salată, iar soţiei, prepeliţă cu sos de miere şi fistic crocant”, a spus chef Jospeh Hadad.