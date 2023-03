Chelsea – Borussia Dortmund și Benfica – Club Brugge, de la ora 22:00 în returul optimilor de finală ale Champions League. Londonezii riscă eliminarea.

Marți, 7 martie, au loc, de la ora 22:00, primele două meciuri din cadrul returului optimilor de finală ale Champions League, Chelsea – Borussia Dortmund (în tur 0-1) și Benfica – Club Brugge (înj tur 2-0). Miercuri, 8 martie se vor juca Bayern Munchen – PSG și Tottenham – AC Milan iar ultimele patru jocuri (Real Madrid – FC Liverpool, Manchester City – Leipzig, FC Porto – Inter și Napoli – Eintracht Frankfurt sunt programate marți, 14 martie și miercuri, 15 martie.

Cine transmite la TV meciurile Chelsea – Borussia Dortmund și Benfica – Club Brugge din returul optimilor de finală ale Champions League

Partidele Chelsea – Borussia Dortmund și Benfica – Club Brugge au loc marți, 7 martie, de la ora 22:00, în returul optimilor de finală ale Champions League și vor putea fi urmărite în direct pe micile ecrane pe canalele Digi Sport, Orange Sport și Prima Sport, după cum urmează: Chelsea – Borussia Dortmund pe Digi Sport 1, Orange Sport 1 și Prima Sport 1, Benfica – Club Brugge pe Digi Sport 2, Orange Sport 2 și Prima Sport 2. Le mai puteți viziona și intrând pe site-ul FANATIK.RO, în format LIVE VIDEO.

Prognoza meteo pentru ambele partide nu este una care să țină cu fotbalul. Atât la Londra cât și la Lisabona se anunță marți și miercuri zile ploioase, cu mari posibilități ca acest lucru să se întâmple inclusiv la ora disputării partidelor. La Londra va fi și frig, maxima 6 grade la ora amiezii, cel mult 2 grade la ora 22:00. La Lisabona va fi mult mai bine, 19 grade la prânz, în jur de 14-15 grade la ora 22:00.

Toate informaţiile despre Chelsea – Borussia Dortmund în optimile de finală ale Ligii Campionilor. Ce probleme de lot au cele două echipe

Meciul de la Londra, dintre Chelsea și Borussia Dortmund, pare a fi partida cu cele mai mari probleme în alcătuirea formulei de start pentru cei doi antrenori. are la Chelsea are zece jucători out, dintre care trei (Aubameyang, Badiashile și Madueke) neînscriși pe lista UEFA iar germanii au doar opt indisponibili, toți cu probleme medicale sau suspendați.

La Chelsea sunt accidentați portarul Mendy, Broja, Kante, Azpilicueta, James, Thiago Silva iar Mason Mount stă pentru cumul de cartonașe galbene. La Borussia e suspendat Ryerson și accidentați Adeyemi (pierdere grea), Duranville, Kamara, Morey-Bauza, Moukoko (altă pierdere importantă din atac), Kobel și Malen.

Cine arbitrează Chelsea – Borussia Dortmund

Meciul Chelsea – Borussia Dortmund are parte de prezența unui arbitru din categoria Elite a UEFA, olandezul Danny Makkelie, polițist în viața de toate zilele. Danny Desmond Makkelie este totodată și antrenorul arbitrilor pentru Federația olandenză, dar una dintre figurile controversate, care a născut frecvent polemici prin deciziile sale, așa cum a fost, de exemplu, cele din semifinala EURO 2020 în meciul Anglia – Danemarca, evident împotriva nordicilor.

Este arbitru FIFA și UEFA începând din anul 2011 și a condus în 2020 finala Europa League dintre FC Sevilla și Inter, jucată la Koln și câștigată de spanioli cu 3-2, ei fiind recordmanii all time de trofee în această competiție, cu șase succese. Interesant este faptul că Makkelie este născut la Willemstad, capitala statului Curacao, fostă colonie olandeză.

Cote la pariuri la jocul Chelsea – Borussia Dortmund

Deși se află de multă vreme într-o evidentă criză de formă, concretizată prin seria de rezultate negative oprită abia în ultima etapă de Premier League, prin victoria cu Leeds United, Chelsea este favorita caselor de pariuri la acest meci, la cota de 1,80. Borussia are cotă de 4,40 pentru a dubla succesul din meciul tur. Șansă dublă X2 are cotă 2,00 iar un gol Borussia cotă 1,45. Însă la capitolul cine merge mai departe Chelsea are cotă 2,25 iar germanii 1,75.

Istoria meciurilor directe este extrem de scurtă. Se reduce doar la ceea ce s-a întâmplat în meciul tur la Dortmund, acolo unde jucătorul cu mamă de origini române, Adeyemi, a înscris unicul gol. Însă Adeyemi nu va fi prezent la retur, o pierdere foarte importantă pentru galben-negrii care au zece victorii la rând în ultimele meciuri.

Toate informaţiile despre Benfica – Club Brugge în optimile de finală ale Ligii Campionilor. Ce probleme de lot au cele două echipe

La adăpostul unei concludente și lejere victorii cu 2-0 în meciul tur s-ar putea considera deja prezentă în sferturile de finală ale Champions League, dar antrenorul german Roger Schmidt nici nu vrea să audă de așa ceva, spunând că s-au văzut destule cazuri de întoarceri senzaționale de rezultat. Absenții săi sunt în număr de trei: danezul Bah, sârbul Ristic și compatriotul său, Julian Draxler.

Englezul Scott Parker, cel care din decembrie 2022, a ajuns pe banca lui Club Brugge, nu o duce prea bine în Veneția Nordului, pentru că echipa e departe de primul loc în campionat și e cu un picior și jumătate out din Champions League. Nu vor putea juca în meciul retur scoțianul Hendry și danezul Skov-Olsen.

Cine arbitrează Benfica – Club Brugge

Partida de la Lisabona, de pe Estadio da Luz, dintre vulturii de la Benfica și Club Brugge a fost încredințată de UEFA arbitrului turc Halil Umut Meler, în vârstă de numai 36 de ani, dar care este arbitru FIFA și UEFA din 2017 și arbitru de categoria Elite începând din anul 2022.

Halil Umut Meler este născut la Izmir, unde și-a încercat mai întâi norocul de a deveni fotbalist la clubul Goztepe, dar a renunțat repede și s-a reorientat spre arbitraj. În afara orelor când se află la cu fluierul în gură la meciuri este om de afaceri, având mai multe proiecte în derulare cu destulă eficiență.

Cote la pariuri la jocul Benfica – Club Brugge

După 2-0 în tur pentru portughezi casele de pariuri privesc formația belgiană drept o victimă sigură și în confruntarea de la Lisabona. 1,35 este cota pentru succesul echipei gazdă în timp ce Club Brugge, dacă ar repeta acel fantastic succes de la Porto, din grupe, ar avea o mega cotă de 8,50. Șansă dublă X2 ajunge la 3,40 iar un gol înscris de belgieni valorează 1,75. În privința calificării acum Benfica are 1,02 iar Club Brugge un stratoferic 17,00.

Nici în acest caz, la fel ca în partida dintre Chelsea și Borussia Dortmund, nu mai avem alt precedent în afară de cel din partida tur, pe care Benfica a rezolvat-o în a doua repriză, grație golurilor marcate de Joao Mario și Neres. Și în prima parte tot oaspeții dominaseră jocul, dar nu reușiseră să înscrie. Golul lui Neres a venit chiar când nu se putea mai bine, în minutul 88.