China pregătește o nouă ordine comercială. Gigantul Huawei, acest „Wagner digital” al Beijingului, va stăpâni Africa

Inteligență artificială, cloud, Big Data, securitate cibernetică: în plin război comercial cu Statele Unite, gigantul telecom chinez Huawei investește în toate direcțiile pe continentul african. În contextul războiului comercial dintre Washington și Beijng și, de asemenea, în fața reticenței europene, China își împinge pionii pe un teritoriu mai puțin ostil și chiar mai primitor.

Restricțiile SUA nu au doborât gigantul temecom Huawei

„Mai greu decât Covid-19 pentru Huawei sunt restricțiile americane. Compania este încă în picioare, firește, cu o ușoară creștere a vânzărilor de 1% anul trecut, după o scădere severă în 2021”, a declarat Edison Xie, vicepreședinte al departamentului de comunicații al Huawei, referindu-se la „supraviețuirea companiei”. Pe piața de telefonie mobilă, Huawei a suferit o cădere vertiginoasă de 40% în urmă cu doi ani, apoi o scădere de 11% anul trecut.

ADVERTISEMENT

Cum a reușit să reziste? Punctul său forte, în fața restricțiilor care îi interzic să folosească orice tehnologie americană în telefoanele sale, este cercetarea și dezvoltarea. În toate sectoarele sale de activitate, compania a fost angajată în cercetare și dezvoltare. Și cu atât mai mult în prezent. Huawei, care este deținută de angajații săi, a crescut chiar și partea din cifra sa de afaceri dedicată cercetării și dezvoltării, de la 10-15% la 25%, ajungând la 23,2 miliarde de dolari în 2022.

Recrutarea continuă, iar Huawei are în prezent 20.000 de angajați la nivel mondial, dintre care 55% în domeniul cercetării și dezvoltării. În Shanghai, Huawei are un impresionant centru de cercetare dedicat tehnologiei 5G. În calitate de producător de echipamente de rețea, cercetările companiei se concentrează în prezent pe îmbunătățirea antenelor 5G, pe miniaturizare și pe creșterea performanțelor, în special datorită , dar și pe potențialele utilizări în industrie, energie, transporturi, automatizări casnice etc.

ADVERTISEMENT

Sediul din Shenzhen, un Silicon Valley chinez

Dar în Shenzhen, unde este sediul său central, dimensiunea este cea mai impresionantă, cu un aer de . Pe lângă faptul că Huawei a devenit un oraș în oraș, cu propriile cartiere, locuințe și stație de metrou, marca în formă de floare de lotus a inaugurat, în 2018, campusul Ox Horn din Dongguan, scrie

Construit în doar patru ani pe o suprafață de 1,4 milioane de metri pătrați, 12 complexe arhitecturale inspirate de orașe europene (Bologna, Granada, Paris, Bruges etc.) formează noua vitrină a Huawei pentru atragerea și păstrarea talentelor. Nemaivorbind de o bibliotecă imensă care găzduiește 110.000 de cărți. Acest campus, proiectat de fondatorul grupului, Ren Zhengfei, pasionat de arta și arhitectura europeană, are 30.000 de angajați.

ADVERTISEMENT

Soluții digitale adaptate fiecărui sector industrial

Misiunea gigantului tehnologic este de a oferi soluții capabile să răspundă nevoilor de calcul intensiv ale unei ere bazate pe inteligență artificială, în toate sectoarele de activitate. „Inteligența artificială a apărut în diverse sectoare economice – transport, sănătate, industrie – aducând o mai mare eficiență. ChatGPT a făcut-o extrem de populară pentru utilizatorul final. Ne aflăm într-un moment de cotitură în domeniul tehnologiei”, spune Colin Hu, președinte al Enterprise and Cloud Business Group la Huawei Northern Africa.

Huawei nu mai este doar un producător de echipamente de telecomunicații și de smartphone-uri, ci un grup capabil să furnizeze soluții și servicii prin intermediul centrelor de date și al cloud-urilor, combinând inteligența artificială. Obiectivul este de a oferi soluții digitale adaptate fiecărui sector industrial, pentru a le face mai eficiente. Iar acestea sunt serviciile pe care gigantul tehnologic Chinez vrea să le ofere pe continentul african.

Desigur, infrastructura de telecomunicații reprezintă în prezent cea mai mare parte a afacerilor Huawei în Africa, unde este prezentă de peste 20 de ani. Cu toate acestea, compania anticipează nevoia Africii de servicii digitale inteligente în sănătate, educație, transport, finanțe, agricultură și industrie. De exemplu, o companie minieră din Africa de Sud a optat pentru o rețea locală 5G cu implementarea tehnologiei smart mining, care permite operarea de la distanță a utilajelor. Huawei dezvoltă un sistem similar pentru terminalele portuare.

ADVERTISEMENT

„Accelerarea inteligenței pentru o nouă Africă”

Deși continentul african reprezintă doar 5% din vânzările grupului Huawei, acesta nu este absent din strategia sa. Creștere economică, o populație tânără, creștere urbană: Africa are potențial și resurse. Toate motive întemeiate pentru a investi. „Tinerii africani sunt viitorii noștri clienți și utilizatori, liderii de mâine”, spune optimist Edison Xie.

În cadrul evenimentului Huawei Northern Africa Night, Terry He, președintele Huawei Northern Africa (Africa de Nord, de Vest și Centrală), a dezvăluit liniile generale ale noii strategii Huawei, intitulată „Accelerarea inteligenței pentru o nouă Africă”. Această nouă strategie se bazează pe accelerarea utilizării inteligenței pentru a consolida incluziunea și a îmbunătăți viața oamenilor prin sporirea acoperirii și a calității serviciilor, precum și a IA pentru a îmbunătăți managementul guvernamental și climatul de afaceri, precum și pentru a îmbunătăți eficiența operațională și productivitatea, în special în industriile africane cheie.

Sute de milioane de dolari în investiții

Resursele care vor fi alocate: 430 de milioane de dolari pe o perioadă de cinci ani pentru regiunea Africii de Nord (28 de țări). „Huawei va investi 200 de milioane de dolari pentru a înființa primul nod de cloud public din regiune, oferind peste 200 de servicii de cloud”, a explicat Terry He. Această infrastructură va fi instalată în Egipt și va acoperi întreaga regiune, cu scopul de a accelera dezvoltarea tuturor serviciilor digitale și inteligente. Acesta va fi al doilea cloud de pe continent, după cel din Africa de Sud, lansat în 2018.

În ceea ce privește dezvoltarea ecosistemului, „Huawei va investi 200 de milioane de dolari pentru a sprijini 200 de parteneri locali de software și pentru a permite ca 1.300 de parteneri de distribuție să beneficieze”, a spus el, înainte de a anunța, de asemenea, o investiție de 30 de milioane de dolari pentru a pregăti 10.000 de dezvoltatori locali și 100.000 de talente digitale.

Proiectul a fost lansat. Acesta va fi disponibil în câteva luni, cu toate tipurile de software necesare în viața unei întreprinderi, cum ar fi bazele de date, programele de gestiune a resurselor umane și contabilitate, precum și pentru jocurile video. Platforma de servicii digitale este destinată să se extindă rapid, în special datorită unei soluții de acces la cloud de tip „pay as you use”, cum este cazul energiei electrice și a soluțiilor de plată în monedă locală.

„Această posibilitate înlătură un obstacol în calea dezvoltării cloud-ului, care a fost îngreunată de problemele legate de cursul de schimb din cauza complexității accesului la monedele străine”, comentează Adnane ben Halima, vicepreședinte responsabil cu relațiile publice la Huawei Africa de Nord.

IA, în tribunalele din Etiopia

„Tehnologia este matură; ceea ce se schimbă de la o țară la alta este mentalitatea. Este nevoie de o prioritate la cel mai înalt nivel de guvernare pentru ca tehnologia digitală să se dezvolte rapid”, comentează Colin Hu.

El citează Etiopia ca fiind un bun exemplu de țară angajată în domeniul digital, cu proiecte dezvoltate în agricultură, dar cel mai izbitor exemplu este cu siguranță „tribunalul inteligent”, care utilizează inteligența artificială în instanțe pentru a transcrie în timp real audierile desfășurate în dialect. Acest lucru economisește o cantitate enormă de timp și asigură o documentare rapidă. Mai mult, IA, care „cunoaște” legile locale, poate fi folosită și pentru a oferi sugestii judecătorilor.

„IA poate avea beneficii în mai multe domenii, dar pentru fiecare țară va trebui să fie introdusă mai întâi în sectorul care va avea un impact real. Fiecare țară are o realitate proprie și zone în care este mai dezvoltată. De exemplu, în Africa de Est, unde plățile mobile sunt foarte dezvoltate, IA poate consolida această dinamică. Nu se poate face totul deocamdată, trebuie alese prioritățile”, explică Adnane ben Halima.

O nouă ordine comercială

În războiul comercial dintre Statele Unite și China și, de asemenea, în fața reticenței europene, China își împinge pionii pe un teritoriu mai puțin ostil și chiar mult mai primitor. Africa este un bun exemplu. „Sancțiunile americane împotriva Huawei sunt critici politice, nu tehnice sau tehnologice” se apără Edison Xie. „Lucrăm cu 1.500 de operatori din întreaga lume. Respectăm procesele de securitate. Suntem compania cea mai auditată din lume”, adaugă el.

Alte bătălii comerciale se anunță la orizont. În sectorul auto, cu mașinile electrice și mașinile autonome de mâine, Huawei este în cursă, în special cu Avatr și Aito și modele care ar face Tesla să pălească în comparație! O țară precum Marocul, care are deja experiență în acest domeniu cu Renault, ar putea foarte bine să construiască mașini electrice chinezești și să le exporte pe piața europeană.

În acest domeniu, Europa lansează o investigație pentru a stabili dacă China se folosește de subvenții pentru a inunda piața europeană cu mașinile sale electrice mai ieftine. Dar europenii au de ce să fie îngrijorați. Chinezii nu sunt doar cu un pas înainte, ci cu mai mulți. Avansul lor tehnologic este evident, atât în ceea ce privește bateriile, cât și motoarele electrice. Dar asta nu este tot: industria auto chineză și-a asigurat întregul lanț de aprovizionare cu materiile prime necesare pentru producerea componentelor, creând un întreg ecosistem.