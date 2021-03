Chris Sutton, legenda lui Celtic, amenințări de la cel mai dur fan al lui Rangers: „Te lovesc când te prind”

Rivalitatea dintre Celtic și Rangers continuă, în ciuda faptului că Ianis Hagi și colegii săi au cucerit deja titlul. Doi dintre fanii celebrii ai celor două echipe s-au contrat pe rețelele de socializare după eliminarea din Europa League a campioanei Scoției.

Chris Sutton, fost mare jucător al lui Celtic și în prezent jurnalist la BT Sport, l-a ironizat, după Rangers – Slavia Praga 0-2, pe unul dintre cei mai mari suporteri ai „ursuleților”, wrestlerul Drew McIntyre (n.r. – Drew Galloway).

Conflictul de pe Twitter a început chiar înainte de „Old Firm”. Marele derby al campionatului scoțian e programat duminică, 21 martie, de la ora 14:00.

Primul care a aruncat săgețile a fost Chris Sutton (48 de ani). Fostul atacant al lui Celtic l-a ironizat pe Drew McIntyre, care, înaintea returului cu Slavia Praga postase pe Twitter un clip în care își arăta susținerea pentru Ianis Hagi și colegii săi.

„Titlul cu numărul 55 a fost securizat, acum marșăm spre Europa. Sângele meu e albastru, noi suntem Rangers. Ne vedeți acum”, a scris dublul campion WWE.

Sutton a așteptat finalului meciului cu Slavia Praga, și implicit eliminarea lui Rangers din Europa League, și i-a răspuns luptătorului în vârstă de 35 de ani: „Bun parcurs în Europa pentru Rangers… Dar nu vă mai văd, Drew McIntyre”.

Good run in Europe for Rangers… but I can’t see you anymore @DMcIntyreWWE https://t.co/g1sBIDFYua

— Chris Sutton (@chris_sutton73) March 18, 2021