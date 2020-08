Christina Ich, implicată într-un scandal de pomină. Vedeta s-a dezlănțuit: „Eu trebuie să continui tratamentul. Mi-ați luat banii de pe card”

Christina Ich a avut o reacție virulentă pe Instagram, după ce a postat nervoasă mai multe live-uri în care vorbește despre cum a fost prăduită de către o firmă de cosmetice.

Întâmplarea a făcut-o să-și spună supărarea pe rețeaua de socializare, locul în care este cel mai activă și unde are aproape un milion de urmăritori.

Ea a dezvăluit că a făcut comandă de mai multe produse pe un site, a plătit, i s-au luat banii, însă comanda nu a mai venit.

Christina Ich, avertisment pentru tinerele iubitoare de cosmetică

Vedeta este foc și pară, după ce nu a putut intra în posesia unor produse comandate, dar nici nu a primit vreun semn de la administratorii site-ului care se ocupă de vânzarea de cosmetice.

Iubita lui Alex Pițurcă le-a atras atenția într-un instastory în care se plânge că nu-și poate continua tratamentul pentru că nu a primit produsele comandate, iar acum nu mai poate comanda în altă parte pentru că deja a plătit pe site-ul respectiv.

„ Mi-ați luat banii de pe card, iar apoi îmi spuneți că e lipsă stoc. Adică nici un telefon nu ați dat, am văzut eu apoi că nu aveți stoc. Păi la ce le mai luați oamenilor banii dacă nu aveți stoc? Nu înțeleg. Cum să-mi luați banii? Și ce fac dacă trebuie să continui tratamentul? Eu am comandat aceste produse și trebuie să aștept 3 săptămâni după ele? Nu e normal așa ceva. Și nici nu pot să le cumpăr din altă parte, pentru că mi-ați luat voi banii. Aveți grijă, pentru că nu e ok să faceți chestia asta, eu trebuie să urmez tratamentul, clienții au ultimul cuvânt.”, a menționat vedeta pe rețeaua de socializare.

A născut în 2019

Bruneta are o relație de câțiva ani cu Alex Pițurcă, care au devenit părinții micuțului Noah în toamna anului trecut. Christina Ich a devenit faimoasă după ce a apărut alături de BRomania în show-urile de la Sala Palatului și pe Youtube. Botezul micuțului a fost în urmă cu o lună la Palatul Mogoșoaia, unde au participat doar prietenii apropiați și familia.

În prezent, ea este una dintre cele mai cunoscute influencere, iar pasiunea pentru cosmetice a făcut-o să devină chiar un model pentru tinerele din România.