Christina Ich s-a testat pentru coronavirus. De ce a luat această decizie

Christina Ich, supranumită „Angelina Jolie de România”, a mărturisit că și-a făcut testul pentru noul tip de coronavirus. Frumoasa șatenă, pe numele din buletin Cristina Micu, a dezvăluit că a luat această decizie după ce a prezentat câteva simptome de boală.

Tânăra de peste Prut a declarat în mediul online că s-a trezit cu nasul înfundat și cu vocea răgușită, motive care au îngrijorat-o teribil. Vedeta a luat imediat decizia de a se testa pentru virusul din China, declarând că a chemat medicul acasă.

Iubita lui Alex Pițurcă le-a împărtășit fanilor îngrijorarea sa în privința bolii, însă ulterior i-a liniștit, rezultatul testului fiind unul negativ. Christina Ich nu a avut nevoie de îngrijiri medicale, precizând că s-a tratat acasă unde a băut multe ceaiuri.

Christina Ich, testată pentru COVID-19. Ce a îngrijorat-o

„Aseară m-am panicat foarte tare pentru că eram răgușită. Am chemat să mi se facă testul acasă, pentru că poți face testul pentru COVID-19 acasă. Mi-am făcut și exudat, mi-am luat și sânge.

Mi-au ieșit ambele negative. Nici nu am avut, nici nu am. Dar m-am speriat pentru că am un nas înfundat și-s așa răgușită.

Acum sunt mai bine pentru că am băut un ceai. La cât de paranoic ești, acum orice ce răceală, gata, nu e chiar așa, orice răceală”, a mărturisit Christina Ich pe una dintre rețelele sale de socializare, informează ciao.ro.

Tânăra în vârstă de 33 de ani a devenit cunoscută în anul 2015, după ce presa a asemănat-o cu frumoasa actriță Angelina Jolie. Venită din Republica Moldova de ani buni, Christina Ich s-a remarcat imediat în lumea mondenă de la noi.

Vedeta a fost inclusiv concurentă într-o emisiune de dans din Italia, echivalentul show-ului „Dansez pentru tine”. Cunoscută pentru naturalețea sa, tânăra a mărturisit că nu exclude posibilitatea unor mici ajustări în cabinetele medicilor esteticieni.

„Știți când o să se vadă frumusețea naturală? Când o să faceți copii. Și dacă copilul nu seamănă cu voi și vă întrebați vai de unde o fi ieșit, de la aia operată. Mai țineți minte cazul acela în care ăla a dat-o în judecată pe aia că i-a ieșit copilul urât?

El nu s-a prins că ea era toată operată. Mai sunt și cazuri în care fetele erau frumușele, dar s-au desfigurat pentru că ele voiau perfecțiunea”, scria șatena la un moment dat pe Instagram.