Cinci jucători de la FCSB, aduși pentru play-off: „Dacă nu am antrenat Steaua, am transferat Steaua la mine!”. Exclusiv

Academica Clinceni este una dintre surprizele din Liga 1 în acest sezon. Echipa lui Ilie Poenaru este pe locul 6 și se gândește la play-off, deși la începutul sezonului nimeni nu îi dădea nicio șansă să încheie campionatul în primele locuri.

În stagiunile trecute, Academica era considerată o “academie” a FCSB-ului datorită numărului mare de tineri jucători împrumutați de FCSB pentru a se roda la echipa ilfoveană. Apoi a venit promovarea în Liga 1 și pretențiile au crescut.

După un prim sezon în care Clinceniul a reușit să se salveze fără emoții de la retrogradare, echipa își continuă parcursul ascendent sub oblăduirea lui Ilie Poenaru. Însă destinul echipei este în continuare legat cu cel al FCSB, în condițiile în care în acest sezon au ajuns la Academica numai puțin de 5 jucători care au scris istorie în tricoul Stelei, FCSB-ului de azi.

Ilie Poenaru, despre transferurile din vară: “Dacă nu am antrenat Steaua, am transferat Steaua la mine!”

Paul Pârvulescu, Florin Gardoș, Raul Rusescu, Cristian Tănase și Adrian Popa au câștigat titluri de campioni cu FCSB, iar în acest sezon au semnat cu toții cu Academica Clinceni, formând un nuclu de jucători experimentați care, în ciuda formei destul de modeste de moment, au dus echipa pe locuri de play-off.

Ilie Poenaru a vorbit pentru FANATIK de colonia stelistă de la Clinceni și și-a început discursul cu o glumă: “Dacă nu am ajuns să antrenez la Steaua, am transferat Steaua la mine (râde). Știți cum e? Mă bucur că am acești jucători experimentați la echipă.

Ne ajută foarte mult. Sunt fotbaliști care au jucat la cel mai înalt nivel, cu o experiență uriașă. Atât pe teren, dar și în vestiar ajută foarte mult. Sunt buni motivatori, jucătorii mai tineri primesc sfaturi de la niște fotbaliști care știu cum stă treaba.

“În ceea ce privește foștii jucători de la Steaua veniți la noi, nu este o întâmplare că suntem sus în clasament”

Mă bucur că echipa are un sezon bun, bineînțeles trebuie să ne continuăm acest parcurs, nu putem lua piciorul de pe pedală, mai ales că ultimele rezultate nu au fost dintre cele mai bune.

Dar, încercăm să intrăm în play-off, chiar dacă la începutul campionatului nu se aștepta nimeni la acest obiectiv. Suntem bine plasați și sunt sigur că ne vom reveni. În ceea ce privește foștii jucători de la Steaua veniți la noi, nu este o întâmplare că suntem sus în clasament. Doamne ajută să fie așa și de acum înainte”, a spus Poenaru.

Academica Clinceni, fără victorie de 5 etape, rămâne pe loc de play-off!

Paul Pârvulescu este primul dintre cei cinci “steliști” ajunși la Academica Clinceni, semnând în luna ianuarie a anului 2019 cu ilfovenii. Apoi, începând din august, câte un “UEFAntastic” pe lună semna cu echipa lui Ilie Poenaru. Florin Gardoș a ajuns în august, Cristi Tănase în septembrie, Raul Rusescu în octombrie, iar ultimul venit este Adi Popa, care a semnat cu Academica la începutul acestui an.

Academica Clinceni este pe locul 6 în Liga 1, cu 26 de puncte. Echipa ilfoveană nu a mai câștigat de cinci etape, de pe 13 decembrie, și va evolua miercuri, de la ora 14:30 împotriva celor de la FC Botoșani pe teren propriu.