Cinci teste de inteligență pentru căței. Așa afli ce IQ are animalul tău de companie

Când vine vorba de oameni, știm că există numeroase teste de inteligență, dar știai că sunt astfel de examinări și pentru căței? Sunt amuzante și ușor de făcut, astfel că vei avea și o activitate împreună cu prietenul tău blănos.

Cum determini ce IQ are un cățel. Cele cinci teste care te ajută

Câinii nu sunt recunoscuți ca fiind doar cei mai buni prieteni ai omului, ci și niște Dar dacă te-ai întrebat vreodată cum poți să afli ce IQ are un cățel, află că Stanley Coren, Ph.D., FRSC, autorul cărții „Intelligence of Dogs” are răspunsul.

Este vorba despre cinci teste pe care le poți face împreună cu patrupedul și care la final îți vor arăta ce coeficient de inteligență are acesta. De menționat este că vei avea nevoie de recompense și alte câteva obiecte care se găsesc prin casă.

Testul 1 este cel al prosoapelor. Tot ce trebuie să faci este să-ți lași cățelul să miroasă o pătură sau un prosop până când se familiarizează cu obiectul, apoi să-i acoperi capul cu bucata de material.

Treaba lui acum este să găsească o cale de scăpare. Astfel, dacă reușește să se elibereze în mai puțin de 15 secunde, acordă-i trei puncte. Primește două puncte dacă durează 15 secunde și 1 punct dacă timpul este depășit.

Testul 2 prin care poți calcula ce IQ are un cățel este cel al recompenselor ascunse. Pune o mică recompensă pe podea și acoper-o cu prosopul, apoi cronometrează timpul în care câinele o găsește.

Acordă-i trei puncte dacă durează mai puțin de 15 secunde, două puncte dacă reușește între 15 și 60 de secunde și un singur punct dacă trece mai mult de un minut până găsește recompensa.

Ce presupun următoarele teste de inteligență pentru căței

Pentru testul 3 vei avea nevoie trei pahare goale, pe care le vei pune în linie dreaptă, cu susul în jos. Sub unul dintre ele pune o recompensă și atrage-i atenția patrupedului timp de câteva minute, înainte de a-l lăsa să o caute.

Dacă merge direct la recipientul cu recompensa, câinele tău are trei puncte. Două dacă reușește din a doua încercare și un singur punct dacă abia a treia oară găsește hrana ascunsă.

Testul patru din seria care îți arată ce IQ are un cățel presupune să pui o recompensă sub o piesă de mobilier, unde acesta poate ajunge cu lăbuța, pentru a-i pune la încercare raționamentul și abilitățile de rezolvare a problemelor.

Dacă își folosește doar laba și ajunge la recompensă în mai puțin de un minut, are trei puncte, două puncte dacă se ajută de cap sau de nas și un punct dacă pur și simplu renunță.

La testul cinci e necesar să faci un perete de carton prevăzut cu o gaură suficient de încăpătoare, cu mult mai înaltă decât câinele tău, dar cu un spațiu gol în lateral, prin care să poată să treacă. Arată-i o recompensă acestuia și apoi așteaptă.

Dacă îi ia 30 de secunde sau mai puțin pentru a-și da seama că trebuie să ocolească bariera pentru a primi recompensa, are trei puncte. Dacă durează mai mult are doar două puncte, iar dacă încearcă să treacă prin gaura are un punct.

Ce arată rezultatele

La finalul acestor pentru căței, adună punctajul. Dacă animalul de companie are între 13-15 puncte, atunci este un geniu. Între 9-12 – este destul de inteligent, 5 – 8 puncte- are potențial și 1-4 puncte, ar putea avea nevoie de ajutor pentru a înțelege lucrurile, scrie